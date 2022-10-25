Как издевались над нашими детьми: истории матерей жертв травли

Сын Лийзы учится в шестом классе, в прошлом году он подвергся жестоким издевательствам. Травлей в интернете занималась его одноклассница. Обеспокоенная мать узнала, что у класса был чат в Snapchat, где поначалу детьми обсуждались самые обычные темы.

«Как-то возникли проблемы с одним из мальчиков в классе, а поскольку у нас в Facebook есть отдельный чат для родителей, то и там подняли эту тему. Один родитель спросил, знаем ли мы, чем занимаются наши дети в Snapchat. Тогда я впервые узнала, что у них там такая беседа», – вспоминает Лийза.