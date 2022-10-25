После ставших вчера достоянием общественности случаев издевательств над детьми в Пярну, к счастью, этой теме стали уделять больше внимания. Две матери рассказали, как над их детьми издевались, и как им удалось разрешить эту проблему. Их имена изменены, но известны редакции.
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Как издевались над нашими детьми: истории матерей жертв травли
Как издевались над нашими детьми: истории матерей жертв травли
Сын Лийзы учится в шестом классе, в прошлом году он подвергся жестоким издевательствам. Травлей в интернете занималась его одноклассница. Обеспокоенная мать узнала, что у класса был чат в Snapchat, где поначалу детьми обсуждались самые обычные темы.
«Как-то возникли проблемы с одним из мальчиков в классе, а поскольку у нас в Facebook есть отдельный чат для родителей, то и там подняли эту тему. Один родитель спросил, знаем ли мы, чем занимаются наши дети в Snapchat. Тогда я впервые узнала, что у них там такая беседа», – вспоминает Лийза.