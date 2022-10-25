В своем последнем экономическом прогнозе Swedbank исходит из того, что в следующем году экономика Эстонии в среднем не сократится и не вырастет, хотя в начале года может наблюдаться даже экономический спад.
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ⟩ Экономический рост Эстонии уйдет в ноль
В опубликованном Swedbank августовском прогнозе ожидается, что в Эстонии будет только 0,5 процента роста экономики в предстоящем году. Банк скорректировал прогноз на 2022 год с ожидаемых 1,7 процента до 0,5 процента, отметил главный экономист банка Тыну Мертсина. Однако Swedbank пока не изменил ожиданий по экономическому росту в 2024 году, оставив этот показатель на уровне 2,5 процента.
Мертсина отметил в блоге банка, что валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии вырос на 2,4 процента в первой половине этого года, но вторая половина выглядит значительно хуже.
«Экономические настроения резко упали, ослабление внешнего спроса сократило экспорт товаров и производство продукции обрабатывающей промышленности, а снижение покупательной способности домашних хозяйств резко замедлило рост розничной торговли. Рост затрат, в том числе рост цен на энергоносители, при ослаблении спроса оказывает давление на ликвидность и конкурентоспособность компаний», – заявил экономист, добавив, что в ближайшие месяцы эти тенденции будут только усиливаться.
Несмотря на скромный прогноз на этот год и ожидаемую стагнацию в следующем году, в текущих ценах экономика по-прежнему быстро растет из-за высокой инфляции.
«Очень быстрый рост потребительских цен продолжится в ближайшие месяцы, хотя в годовом исчислении рост, вероятно, замедлится. Ожидается, что в октябре месячная инфляция будет отрицательной благодаря правительственным субсидиям на энергию, которые снижают для населения цены на электроэнергию, газ и отопление. Энергетические субсидии в размере 0,5 процента ВВП смягчат снижение покупательной способности домохозяйств. Ожидается, что цены вырастут на 19 процентов в этом году и еще на 9 процентов в следующем году. Наибольший вклад в рост цен в 2022 году внесут энергоносители и продукты питания. Замедление цен связано с эффектом более высокой базы, а также с замедлением спроса как на местном, так и на мировом рынках», – пояснил Мертсина.
По прогнозу Swedbank, в ближайшие кварталы уровень безработицы должен несколько возрасти, но затем снова упасть, когда экономика начнет восстанавливаться. «Рост заработной платы поддерживается нехваткой рабочей силы, возросшей минимальной заработной платой, повышением заработной платы в государственном секторе и сильным давлением на зарплату со стороны работников, которые не хотят, чтобы их уровень жизни значительно упал из-за стремительного роста инфляции», – отметил экономист.
Однако после 9-процентного падения уровня жизни пройдет пять лет, прежде чем уровень жизни достигнет прошлогоднего уровня.
По данным Swedbank, большие расходы правительства также ухудшат состояние государственных финансов. «Бюджет государственного сектора останется дефицитным в течение прогнозируемого периода, а госдолг будет постепенно увеличиваться. Это приведет к более высоким процентным выплатам и меньшему буферу для смягчения последствий следующего кризиса, дальнейшему увеличению государственного долга и, возможно, увеличению налоговой нагрузки», – сообщил Мертсина.