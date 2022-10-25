ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ⟩ Экономический рост Эстонии уйдет в ноль

В опубликованном Swedbank августовском прогнозе ожидается, что в Эстонии будет только 0,5 процента роста экономики в предстоящем году. Банк скорректировал прогноз на 2022 год с ожидаемых 1,7 процента до 0,5 процента, отметил главный экономист банка Тыну Мертсина. Однако Swedbank пока не изменил ожиданий по экономическому росту в 2024 году, оставив этот показатель на уровне 2,5 процента.

Мертсина отметил в блоге банка, что валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии вырос на 2,4 процента в первой половине этого года, но вторая половина выглядит значительно хуже.

«Экономические настроения резко упали, ослабление внешнего спроса сократило экспорт товаров и производство продукции обрабатывающей промышленности, а снижение покупательной способности домашних хозяйств резко замедлило рост розничной торговли. Рост затрат, в том числе рост цен на энергоносители, при ослаблении спроса оказывает давление на ликвидность и конкурентоспособность компаний», – заявил экономист, добавив, что в ближайшие месяцы эти тенденции будут только усиливаться.

Несмотря на скромный прогноз на этот год и ожидаемую стагнацию в следующем году, в текущих ценах экономика по-прежнему быстро растет из-за высокой инфляции.