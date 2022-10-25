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В Судане в годовщину переворота заблокировали интернет

BNS
В Судане в годовщину переворота заблокировали интернет
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Демонстрация в Судане. Иллюстративное фото.
Демонстрация в Судане. Иллюстративное фото. Фото: STRINGER / REUTERS

Судан заблокировал доступ в Интернет во вторник, когда продемократические активисты отметили год со дня переворота, который привел к переходу к гражданскому правлению.

Данные группы онлайн-мониторинга NetBlocks указывают на отключение интернета по всей стране, что также подтвердили корреспонденты AFP, в то время как силы безопасности были выведены на улицы Хартума, блокируя транспортные развязки.

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