Судан заблокировал доступ в Интернет во вторник, когда продемократические активисты отметили год со дня переворота, который привел к переходу к гражданскому правлению.
В Судане в годовщину переворота заблокировали интернет
В Судане в годовщину переворота заблокировали интернет
Данные группы онлайн-мониторинга NetBlocks указывают на отключение интернета по всей стране, что также подтвердили корреспонденты AFP, в то время как силы безопасности были выведены на улицы Хартума, блокируя транспортные развязки.