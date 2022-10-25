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Женская сборная Эстонии по футболу в начале ноября проведет две встречи с Черногорией

rus.postimees.ee
Женская сборная Эстонии по футболу в начале ноября проведет две встречи с Черногорией
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Женская сборная Эстонии по футболу.
Женская сборная Эстонии по футболу. Фото: Facebook/Eesti naiste jalgpall

Команда соберется 7 ноября, а днем ​​позже поедет в Черногорию. Соперники встретятся дважды на стадионе «Тополица» в Бари: первая игра состоится 10 ноября, а вторая – 14 ноября, стартовый свисток обоих матчей прозвучит в 14:00 по эстонскому времени.

«Мы выходим на два этих матча с намерением победить, – сказала главный тренер сборной Сирье Роопс. – Эти игры – хорошая возможность подготовиться к отборочному турниру в следующем году. Хорошие эмоции после победы на Кубке Балтии помогут и на этих соревнованиях».

В свежей турнирной таблице FFA эстонская женская сборная неплохо поднялась и теперь занимает 96-ю позицию. Сборная Черногории расположилась пятью строками выше. В недавно завершившейся квалификационной серии чемпионата мира Черногория заняла третье место в подгруппе E с 9 очками, Эстония завершила квалификационную серию в подгруппе I с 6 очками на пятом месте. Женские сборные Эстонии и Черногории еще не встречались друг с другом.

У женской сборной Эстонии позади успешный командный год: помимо двух побед над Казахстаном в отборочной серии чемпионата мира, они после восьмилетнего перерыва завоевали Кубок Балтии.

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