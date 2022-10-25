Женская сборная Эстонии по футболу в начале ноября проведет две встречи с Черногорией

«Мы выходим на два этих матча с намерением победить, – сказала главный тренер сборной Сирье Роопс. – Эти игры – хорошая возможность подготовиться к отборочному турниру в следующем году. Хорошие эмоции после победы на Кубке Балтии помогут и на этих соревнованиях».

В свежей турнирной таблице FFA эстонская женская сборная неплохо поднялась и теперь занимает 96-ю позицию. Сборная Черногории расположилась пятью строками выше. В недавно завершившейся квалификационной серии чемпионата мира Черногория заняла третье место в подгруппе E с 9 очками, Эстония завершила квалификационную серию в подгруппе I с 6 очками на пятом месте. Женские сборные Эстонии и Черногории еще не встречались друг с другом.