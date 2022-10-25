Галерея ⟩ Рейнсалу с главой МИД Франции: страны Запада должны срочно предоставить Украине ЗРК и ракеты

Рейнсалу заявил, что геноцидная война России против Украины продолжается уже восемь месяцев, и Запад должен совместно продолжать все усилия, чтобы помочь Украине бороться за свободу своей страны и народа. «Мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла войну. Сейчас крайне важно, чтобы страны Запада немедленно отправили в Украину, в том числе, системы ПВО средней и большой дальности, а также ракеты для защиты гражданской инфраструктуры Украины от систематического уничтожения», – отметил Рейнсалу.

Глава МИД подчеркнул, что Россия пытается сломить поддержку западных стран эскалацией военных действий и ядерных угроз, поэтому необходимо продолжать оказывать давление на Россию всеми возможными способами. «В Евросоюзе важно продвинуться с 9-м пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим, участвующий в российской агрессии, и установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансирование русской военной машины. Эстония также выступает за создание специального международного суда, чтобы агрессия России в Украине получила правовую оценку и виновные во всех преступлениях, совершенных в Украине, предстали перед судом», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министры иностранных дел также обсудили развитие оборонного сотрудничества между Эстонией и Францией. «Мы высоко ценим участие Франции в боевой группе НАТО в Эстонии и в обеспечении воздушной безопасности в Эмари, что способствует обеспечению нашей безопасности, а также безопасности всего региона. Я также похвалил свою коллегу за то, что Франция поддержала предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС», – сказал Рейнсалу. Министр иностранных дел также подтвердил, что Эстония продолжает поддерживать решение саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина станет членом НАТО.