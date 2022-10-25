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Таллиннская скорая помощь оспаривает предписание Департамента здоровья

Департамент здоровья выявил нарушения в работе скорой помощи
Лоора-Элизабет Ломп
Таллиннская скорая помощь оспаривает предписание Департамента здоровья
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Семейный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.
Семейный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. Фото: Mihkel Maripuu

Департамент здоровья 21 октября вынес предписание Таллиннской скорой помощи, так как получил жалобу: руководитель скорой помощи обвиняется в том, что время отправления машин в карточках вызова скорой помощи искажалось.

Департамент здоровья установил, что 26 из 57 карточек вызова скорой помощи нарушали правила, устанавливающие время реагирования на вызов бригады. В шести случаях в карточке скорой помощи имелось несоответствие между временем выезда, которое фиксируется автоматически в Центре тревоги, и временем выезда, введенным вручную руководителем бригады скорой помощи.

«По мнению департамента, не должно возникать ситуаций, когда фактическое время выезда скорой помощи не соответствует времени, введенному вручную руководителем бригады скорой помощи», – сказала Postimees специалист по связям со СМИ Департамента здоровья Кирси Пруудель.

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