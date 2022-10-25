Таллиннская скорая помощь оспаривает предписание Департамента здоровья

Департамент здоровья установил, что 26 из 57 карточек вызова скорой помощи нарушали правила, устанавливающие время реагирования на вызов бригады. В шести случаях в карточке скорой помощи имелось несоответствие между временем выезда, которое фиксируется автоматически в Центре тревоги, и временем выезда, введенным вручную руководителем бригады скорой помощи.