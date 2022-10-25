Полиция просила помощи в установлении местонахождения 44-летней Ольги, которую в последний раз видели 21 октября.
Полиция нашла пропавшую в октябре жительницу Ласнамяэ Ольгу
Полиция нашла пропавшую в октябре жительницу Ласнамяэ Ольгу
В последний раз Ольга общалась с близкими 21 октября около 12 часов и в тот же день ушла из дома в Ласнамяэ в неизвестном направлении.
Сегодня, 23 ноября, пресс-служба полиции сообщила, что Ольга была найдена. «Полиции известно ее месторасположение, она находится в лечебном учреждении за границей», – говорится в сообщение стражей порядка.