Полиция просит помощи в установлении местонахождения 44-летней Ольги, которую в последний раз видели 21 октября.
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую жительницу Ласнамяэ Ольгу
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую жительницу Ласнамяэ Ольгу
В последний раз Ольга общалась с близкими 21 октября около 12 часов и в тот же день ушла из дома в Ласнамяэ в неизвестном направлении.
Рост Ольги 170 сантиметров, она полного телосложения, у нее темные короткие волосы и карие глаза. Ольга говорит на русском языке, но также очень хорошо владеет немецким. Насколько известно, на Ольге темно-серое полупальто, темно-синие джинсы и черные полусапожки, при себе черная сумка. Мобильный телефон она с собой не взяла.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Ольги, сообщить об этом по номеру 112. Также Ольга может сама позвонить в Центр тревоги или дать о себе знать близким.