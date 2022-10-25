Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую жительницу Ласнамяэ Ольгу

В последний раз Ольга общалась с близкими 21 октября около 12 часов и в тот же день ушла из дома в Ласнамяэ в неизвестном направлении.

Рост Ольги 170 сантиметров, она полного телосложения, у нее темные короткие волосы и карие глаза. Ольга говорит на русском языке, но также очень хорошо владеет немецким. Насколько известно, на Ольге темно-серое полупальто, темно-синие джинсы и черные полусапожки, при себе черная сумка. Мобильный телефон она с собой не взяла.