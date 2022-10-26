29 октября в Тарту состоится финал киберспортивных соревнований Cyber Battle 2022. Организаторы мероприятия утверждают, что это крупнейшая кибер-битва для 15-24-летних в стране и в регионе в целом.
Эстония готовится к кибер-битве
В соревнованиях, которые пройдут в Тартуском университете, примут участие 20 команд из 5 человек каждая. Конкурс будет вести Карл-Эрик Таукар.
До финала тренировочные лагеря проходили в пяти городах Эстонии (Таллинн, Тарту, Пайде, Пярну и Йыхви); в общей сложности в них приняли участие более 600 молодых людей, 27 процентов из которых – девушки.
Для участия в финале были отобраны лучшие команды со всей Эстонии, а также лучшие команды из стран Прибалтики. Также в соревнованиях примет участие команда из США. Задания финального конкурса будут вращаться вокруг темы «умный город». Соревнования пройдут на технологическом киберполигоне, который также используется правительствами и крупными корпорациями многих стран для собственных учений.
Организаторы обещают, что любители киберспорта смогут и сами попробовать пройти разные задания в развлекательной зоне. Там будут работать эксперты, которые помогут и прокомментируют исходные данные заданий и их связь с реальными происшествиями.
Турнир посетит президент Республики Алар Карис, он вручит призы победителям.
В 2021 году киберпреступники нанесли ущерб в размере 6 триллионов долларов по всему миру, что примерно равно государственному бюджету США в этом году. Каждую секунду где-то происходит кража данных, атака, взлом аккаунта, запуск вредоносных программ, вторжение в чужое киберпространство, саботаж критически важных услуг или другие преступления.