Эстония готовится к кибер-битве

В соревнованиях, которые пройдут в Тартуском университете, примут участие 20 команд из 5 человек каждая. Конкурс будет вести Карл-Эрик Таукар.

До финала тренировочные лагеря проходили в пяти городах Эстонии (Таллинн, Тарту, Пайде, Пярну и Йыхви); в общей сложности в них приняли участие более 600 молодых людей, 27 процентов из которых – девушки.

Для участия в финале были отобраны лучшие команды со всей Эстонии, а также лучшие команды из стран Прибалтики. Также в соревнованиях примет участие команда из США. Задания финального конкурса будут вращаться вокруг темы «умный город». Соревнования пройдут на технологическом киберполигоне, который также используется правительствами и крупными корпорациями многих стран для собственных учений.

Организаторы обещают, что любители киберспорта смогут и сами попробовать пройти разные задания в развлекательной зоне. Там будут работать эксперты, которые помогут и прокомментируют исходные данные заданий и их связь с реальными происшествиями.

Турнир посетит президент Республики Алар Карис, он вручит призы победителям.