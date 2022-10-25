Целевое учреждение «Школа без травли» (SA Kiusamisvaba Kool) призывает все школы Эстонии принять участие в программе KiVa по уменьшению травли. Для участия в следующем учебном году необходимо подать заявку не позднее 14 февраля 2023 года.
Программа по уменьшению травли зовет школы присоединяться
KiVa – это программа, направленная на борьбу с травлей в школах, которая проводится в ряде школ Эстонии.
«Эта изученная научная программа является одной из самых систематизированных в мире, она содержит множество практических занятий и материалов как для предотвращения буллинга, так и для разрешения случаев травли. Эта программа является общешкольной, поэтому очень важно, чтобы школа понимала необходимость присоединения к KiVa», – сказала Яане Алас, руководитель программы KiVa.
В этом году программу начали внедрять в Средней школе Кадрина. По словам Кая Тамме, руководителя команды KiVa, они выбрали эту программу предотвращения буллинга именно из-за ее системного подхода.
«Мы стали замечать, что предыдущая программа по предотвращению и решению проблемы буллинга перестала быть достаточно эффективной. Не было системного подхода и уровня вовлеченности для всей школы», – сказал он.
«Вдохновляет внедрение чего-то, что уже отлично работает, а также имеет определенную цель и положительный результат», – добавил Тамме.
Организаторы программы сообщают, что о желании участия в KiVa в следующем учебном году школам необходимо сообщить до 14 февраля 2023 года.
Для ознакомления с программой KiVa с ноября по январь будут проходить вводные семинары:
В Таллинне (на русском языке 10.11, на эстонском языке 17.11)
В Тарту (на эстонском языке 22.11), в Нарве (на русском языке 15.11)
В Кохтла-Ярве (на русском языке 11.01)
Онлайн по всей Эстонии (на эстонском языке 8.12, 16.01, на русском языке 19.01)
Дополнительную и регистрационную информацию можно найти здесь.
Научно-обоснованную программу KiVa разработали ученые Университета Турку по заказу и при поддержке Mинистерства культуры и образования Финляндии. Официальным и лицензированным партнером для распространения программы в Эстонии является целевое учреждения «Школа без травли». Программа KiVa уже почти 10 лет помогает снизить уровень буллинга в школах Эстонии и включает в себя как универсальные, так и специальные методы по предотвращению буллинга и разрешению произошедших случаев.
«Школа без травли» была основана в конце 2012 года, с целью помочь эстонским школам избавиться от буллинга. Фонд разрабатывает и использует научно обоснованные методы, помогая школам внедрять меры по борьбе с травлей и работает над повышением осведомленности о буллинге, а также о способах уменьшения и контроле этого явления.