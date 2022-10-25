Программа по уменьшению травли зовет школы присоединяться

KiVa – это программа, направленная на борьбу с травлей в школах, которая проводится в ряде школ Эстонии.

«Эта изученная научная программа является одной из самых систематизированных в мире, она содержит множество практических занятий и материалов как для предотвращения буллинга, так и для разрешения случаев травли. Эта программа является общешкольной, поэтому очень важно, чтобы школа понимала необходимость присоединения к KiVa», – сказала Яане Алас, руководитель программы KiVa.

В этом году программу начали внедрять в Средней школе Кадрина. По словам Кая Тамме, руководителя команды KiVa, они выбрали эту программу предотвращения буллинга именно из-за ее системного подхода.

«Мы стали замечать, что предыдущая программа по предотвращению и решению проблемы буллинга перестала быть достаточно эффективной. Не было системного подхода и уровня вовлеченности для всей школы», – сказал он.

«Вдохновляет внедрение чего-то, что уже отлично работает, а также имеет определенную цель и положительный результат», – добавил Тамме.

Организаторы программы сообщают, что о желании участия в KiVa в следующем учебном году школам необходимо сообщить до 14 февраля 2023 года.

Для ознакомления с программой KiVa с ноября по январь будут проходить вводные семинары:​