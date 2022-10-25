Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

«Наша страна столкнулась с экономическим кризисом, связанным с последствиями мер, принятых для замедления распространения коронавируса и войны в Украине», – сказал Риши Сунак в своем вступительном слове, добавив, что начнет с исправления ошибок, допущенных Трасс, а также сосредоточиться на экономическом здоровье страны.

Сунак подтвердил, что действует ради объединения страны и от имени народа. Риши Сунак ранее пообещал сделать партию более сплоченной и тем самым увеличить поддержку консерваторов и снова завоевать доверие народа.

Новому британскому правительству предстоит составить бюджет на следующий год, и это в ситуации, когда рост цен опережает темпы роста инфляции, которая достигла 10 процентов, сообщила BBC. Издание добавило, что вопрос трансграничной торговли между Северной Ирландией и ЕС также добавляет нервозности.

Риши Сунак был назначен премьер-министром Великобритании после того, как Лиз Трасс подала прошение об отставке королю Карлу III.

42-летний Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании с 1812 года и первым главой правительства, являющийся выходцем из бывшей британской колонии.

Когда Сунак стал министром финансов в феврале 2020 года, ему пришлось столкнуться с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Его решение предоставить финансовый пакет помощи в размере 350 миллиардов фунтов стерлингов резко увеличило поддержку Сунака.

Однако позже Сунак подвергся критике из-за подозрений в нарушении правил пандемии и уклонении супруги от уплаты налогов.