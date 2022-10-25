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Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

rus.postimees.ee
Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании
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Карл III и Риши Сунак.
Карл III и Риши Сунак. Фото: Aaron Chown/PA Wire/PA Images/Scanpix

Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем Карлом III, который попросил его сформировать новое британское правительство.

«Наша страна столкнулась с экономическим кризисом, связанным с последствиями мер, принятых для замедления распространения коронавируса и войны в Украине», – сказал Риши Сунак в своем вступительном слове, добавив, что начнет с исправления ошибок, допущенных Трасс, а также сосредоточиться на экономическом здоровье страны.

Сунак подтвердил, что действует ради объединения страны и от имени народа. Риши Сунак ранее пообещал сделать партию более сплоченной и тем самым увеличить поддержку консерваторов и снова завоевать доверие народа.

Новому британскому правительству предстоит составить бюджет на следующий год, и это в ситуации, когда рост цен опережает темпы роста инфляции, которая достигла 10 процентов, сообщила BBC. Издание добавило, что вопрос трансграничной торговли между Северной Ирландией и ЕС также добавляет нервозности.

Риши Сунак был назначен премьер-министром Великобритании после того, как Лиз Трасс подала прошение об отставке королю Карлу III.

42-летний Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании с 1812 года и первым главой правительства, являющийся выходцем из бывшей британской колонии.

Когда Сунак стал министром финансов в феврале 2020 года, ему пришлось столкнуться с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Его решение предоставить финансовый пакет помощи в размере 350 миллиардов фунтов стерлингов резко увеличило поддержку Сунака.

Однако позже Сунак подвергся критике из-за подозрений в нарушении правил пандемии и уклонении супруги от уплаты налогов.

Назначение Сунака исключает досрочные выборы в Великобритании. Следующие очередные всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года. Консерваторы находятся у власти с 2010 года.

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