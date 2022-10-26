Меэлис Ойдсалу ⟩ Пацифизм из соцсетей и справедливая война

За время войны в Украине на передний план выдвинулись многочисленные вульгарные пацифисты, например, некоторые немецкие интеллектуалы, Папа римский Франциск или Илон Маск – культовая фигура в мире технологий. Но пацифизм заслуживает куда более тщательного рассмотрения, и это необходимо по меньшей мере в общественных дебатах Эстонии.

Профессор Луизианского университета Дастин Эллз Хауз пишет в статье Toward a Credible Pacifism («К реалистичному пацифизму» – прим. ред.), что за последние сто лет насилие ни разу не принесло устойчивого успеха. Либо все агрессоры рано или поздно были убиты, либо практически все, чего они достигали, вскоре разваливалось. Это одинаково касается Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Бенито Муссолини, а еще раньше – тех, кто развязал Первую мировую войну.

Хауз приводит в качестве примера как советский «эксперимент» в Афганистане, так и войны Соединенных Штатов во Вьетнаме и Ираке. Насилие не приносит результатов. И сказанного будто бы достаточно для безоговорочного оправдания пацифизма.

Слабость пацифизма как раз в том, что он действительно не нуждается в оправданиях, ведь мир – это хорошо. Но прямолинейное понимание тоже вредит пацифизму – он может стать невольным инструментом агрессии. Для фундаментального пацифиста любой мир лучше любой войны, поэтому он может парадоксально дойти до оправдания войны, призывая капитулировать перед агрессором и не сознавая последствий этого шага.