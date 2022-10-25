Рийгикогу отклонил предложение снизить налог с оборота на продукты питания

За принятие законопроекта проголосовал 31 депутат, тогда как для принятия документа в работу Рийгикогу требуется большинство голосов парламента, то есть 51 голос.

В Эстонии на продукты питания взимается налог с оборота в 20 процентов. Эстония является одой из четырех стран ЕС, в которых не установлены льготные планки на налог с оборота на продукты питания.

Такой же, как в Эстонии, налог есть в Болгарии. В Литве стандартная ставка налога с оборота установлена в 21 процент, а Дании – 25 процентов. В большинстве стран ЕС на продукты питания действует льготный налог с оборота, его ставка зависит от государства и групп продуктов, диапазон ставки колеблется от нуля до 15 процентов.