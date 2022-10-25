Эстония выдвигает запрет на ввоз нефтепродуктов из России. Если правительство одобрит это решение, запрет вступит в силу с начала декабря, подтвердил Postimees министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).
Часы тикают все быстрее: с декабря Эстония полностью запретит импорт российской нефти
Согласно действующим в настоящее время общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла – до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.
При этом ранее Postimees писал, что хотя нефть не завозилась из России в Эстонию уже с лета, согласно таможенным декларациям, некоторые компании ввозят из России в Эстонию топливоподобные продукты и другие нефтепродукты на миллионы евро. Они смешивают подходящие моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов. Postimees установил, что в Эстонии также выдано разрешение на так называемую эстонскую схему смешения, то есть смешивание топлива из России и топлива с сертификатом ЕС.
Теперь Эстония подводит черту под февральскими сроками и прекращает весь импорт нефти с декабря.
«Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который заканчивается в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее», – подчеркнул Рейнсалу.
«Учитывая тот факт, что Рийгикогу признал режим Путина террористическим, и война вступила в новую, более кровавую фазу, на прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен», –подтвердил министр.
Рейнсалу не отрицает, что этому решению также способствовала очень важная и дополнительная информация, поступившая из СМИ посредством Postimees. «Это, безусловно, ценная информация и для принятия решения», – сказал он.
Планирует ли Эстония проявить инициативу на общеевропейском уровне для сокращения переходного периода?
«Геноцидная война против человечества не может иметь переходного периода. Гибнут дети, истребляется нация, а мы говорим, что у нас трехмесячный переходный период в сотрудничестве с преступным режимом? – сказал Рейнсалу. – Эстония сделает этот шаг, введет запрет с начала декабря, и, надеюсь, в четверг правительство его поддержит».
Рейнсалу подтвердил, что он также направил предложение о введении нового пакета санкций в Европейскую комиссию от имени Эстонской Республики, чтобы она безотлагательно и всесторонне применила энергетические санкции как к российскому газу, так и к нефти.
С этими взглядами Рейнсалу также ознакомил министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, находящуюся с визитом в Эстонии. «Она приняла эту информацию к сведению и подчеркнула, что Франция также представила свои предложения по девятому пакету. В этой модели комиссия выглядит как привратник, которому страны подают предложения, а она в свою очередь ищет наименьший общий знаменатель между странами», –пояснил Рейнсалу.