Часы тикают все быстрее: с декабря Эстония полностью запретит импорт российской нефти

Согласно действующим в настоящее время общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла – до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.

При этом ранее Postimees писал, что хотя нефть не завозилась из России в Эстонию уже с лета, согласно таможенным декларациям, некоторые компании ввозят из России в Эстонию топливоподобные продукты и другие нефтепродукты на миллионы евро. Они смешивают подходящие моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов. Postimees установил, что в Эстонии также выдано разрешение на так называемую эстонскую схему смешения, то есть смешивание топлива из России и топлива с сертификатом ЕС.

Теперь Эстония подводит черту под февральскими сроками и прекращает весь импорт нефти с декабря.

«Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который заканчивается в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее», – подчеркнул Рейнсалу.