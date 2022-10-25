В соцсетях последние несколько дней активно распространяется пост с рассказом обеспокоенной матери: на автовокзале в Йыхви посторонний мужчина приставал к ее дочери. Полиции об этом инциденте известно, личность подозрительного мужчины устанавливается.
Тревожные сообщения: седой мужчина на улице пристает к девушкам?
В последнее время в Facebook по группам, которые в основном связаны с Ида-Вирумаа, стал распространяться пост, в котором говорится, что в воскресенье, 23 октября, в 11:20 на автобусном вокзале в Йыхви мужчина в возрасте 45 лет навязчиво приставал к дочери автора публикации.
По словам матери, он пытался познакомиться, залез в карман дочери, чтобы насильно пожать руку. Хотя дочери автора уже есть 18, выглядит она младше своего возраста. Как только подозрительный человек узнал, что девушка уже совершеннолетняя, он расстроился и сказал, что тогда она не подходит, похлопал по плечу, оставил в покое и ушел. «Предупредите детей, чтобы были аккуратнее», – призывает автор поста, добавив, что заявление в полицию подано.
Не первый случай?
В посте также перечисляют приметы этого подозрительного человека: он был одет в осеннюю куртку песочного цвета, у него седые волосы до плеч, вероятно, есть проблемы со зрением, поскольку очки с увеличительными стеклами, говорит на русском языке без акцента.
Некоторые комментаторы утверждают, что это не первый подобный случай в этом регионе. «Подобная ситуация произошла и с моей дочкой возле Grossi в Ахтме. Дочери 16 лет, тоже самое: взял за плечо, спросил, почему легко одета, и предложил согреть! Дочка убежала. Мужчина взрослый», – говорится в одном из комментариев.
Некоторые пользователи стали предполагать, что это может быть педофил Артур Айбетов, который после освобождения из тюрьмы переехал из Таллинна в Кохтла-Ярве. Но этот вариант можно с уверенностью отмести. Во-первых, он не подходит под указанные в посте приметы, во-вторых, полиция задержала его еще в пятницу, 21 октября, по подозрению в сексуальном совращении малолетнего. Случай на автовокзале произошел через два дня.
Полиции известно об инциденте в Йыхви
Участковый Йыхвиского отделения полиции Индрек Хиндреус подтвердил Rus.Postimees, что в полиции действительно есть заявление по поводу ситуации, произошедшей на городском автовокзале на минувших выходных. «Его предоставила совершеннолетняя участница инцидента. Полиция сейчас занимается установкой личности мужчины, который проявлял повышенное внимание к девушке. Других заявлений о похожих случаях в полицию не поступало», – уточняет Хиндреус.
Полиция призывает сообщать о подобных инцидентах им. «Неуместное внимание со стороны незнакомых людей может быть некомфортным и неприятным. Если вы чувствуете угрозу своей безопасности, всегда можно и нужно позвать на помощь, а также обратиться в полицию. То же самое касается и несовершеннолетних: если вы стали участником или свидетелем ситуации, когда взрослый человек проявляет интерес к общению именно с подростками, сообщите об этом немедленно по номеру 112», – призывает полицейский.