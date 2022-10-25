Тревожные сообщения: седой мужчина на улице пристает к девушкам?

В последнее время в Facebook по группам, которые в основном связаны с Ида-Вирумаа, стал распространяться пост, в котором говорится, что в воскресенье, 23 октября, в 11:20 на автобусном вокзале в Йыхви мужчина в возрасте 45 лет навязчиво приставал к дочери автора публикации.

По словам матери, он пытался познакомиться, залез в карман дочери, чтобы насильно пожать руку. Хотя дочери автора уже есть 18, выглядит она младше своего возраста. Как только подозрительный человек узнал, что девушка уже совершеннолетняя, он расстроился и сказал, что тогда она не подходит, похлопал по плечу, оставил в покое и ушел. «Предупредите детей, чтобы были аккуратнее», – призывает автор поста, добавив, что заявление в полицию подано.

Не первый случай?

В посте также перечисляют приметы этого подозрительного человека: он был одет в осеннюю куртку песочного цвета, у него седые волосы до плеч, вероятно, есть проблемы со зрением, поскольку очки с увеличительными стеклами, говорит на русском языке без акцента.

Некоторые комментаторы утверждают, что это не первый подобный случай в этом регионе. «Подобная ситуация произошла и с моей дочкой возле Grossi в Ахтме. Дочери 16 лет, тоже самое: взял за плечо, спросил, почему легко одета, и предложил согреть! Дочка убежала. Мужчина взрослый», – говорится в одном из комментариев.