Светлана Тихановская – Rus.Postimees: в Беларуси даже украинский флаг на балконе – это 15 лет тюрьмы!

– Знаете, что я думаю, что у нас контекст другой. И вообще украинцы сами по себе более дерзкие. Украинцы, не жили при диктатуре, у них была сменяемость власти. Поэтому даже омоновцы на Майдане в определенный момент стали на сторону народа. Они знают, что уйдет один правитель – придет другой. Власть меняется. Белорусы 28 лет прожили при Лукашенко. Единственное, что он построил, я бы сказала, идеально – это вертикаль власти, где все подчинено ему, где все завязано на страхе, на запугивании. Тебя готовили до 28 лет для того, чтоб ты понимал: чуть что не так - в асфальт закатают твою семью, тебя и всех ближайших родственников. Это очень тонкий психологический момент, который, возможно, украинцам не понятен. Им не понятно, почему белорусы такие терпеливые. Я помню, когда в 2010-2011 году у нас оппозиционно настроенные люди пропадали, то просто понимаешь какая это махина – наша диктатура. И у Лукашенко в руках сосредоточены боевые единицы, но это не армия. Все эти годы он не вкладывался в беларусскую армию, он вкладывался в своих силовиков, в свою личную оборону, скажем так. В 2020 году у нас люди не были абсолютно подготовлены к борьбе. Я понимаю, это сейчас звучит как поиски оправдания, но не было у нас таких воинственных настроений… Возможно, это менталитет такой. Возможно, это страх. Мы вообще очень такие… дисциплинированные. Возможно, это выученные дисциплинированность от долгой жизни в страхе.