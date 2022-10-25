Галерея ⟩ Каллас на встрече с Колонна: мы продолжим поддерживать Украину, чтобы она выиграла войну

По словам Каллас, роль Франции как в оказании помощи Украине, так и в оценки агрессии России была чрезвычайно важной. «Французская помощь Украине, в том числе поставка тяжелого вооружения, была значительной и способствовала успеху Украины на поле боя. У нас есть общее понимание с Францией, что приоритетом является продолжение поддержки Украины столько, сколько это необходимо, – заявила Каллас. – Украина должна победить в этой войне, а Россия должна отступить к своим границам – это путь к миру».

По словам премьер-министра Каллас, мы ясно видим, как Россия использует все возможные приемы, будь то удары по гражданской инфраструктуре Украины, угрозы ядерной катастрофы или пропагандистская кампания о «грязной бомбе», чтобы нас запугать и разрушить единство. «Желание России состоит в том, чтобы заставить нас колебаться, парализовать нашу способность принимать решения и поддерживать Украину. Тем важнее, чтобы мы не сделали ни шагу назад», – подчеркнула Каллас. На встрече также поднимался вопрос об использовании замороженных активов России и безнаказанности. Каллас заявила, что Европейский союз может стать лидером в создании трибунала по расследованию преступлений войны.

Премьер-министр Каллас также говорила с министром иностранных дел Колонна о реализации договоренностей, достигнутых на мадридском саммите НАТО, и в более широком смысле о сотрудничестве в области обороны с Францией. «Никогда в Эстонии не было большего присутствия союзников, чем сейчас. НАТО серьезно относится к защите своей территории. Мы благодарны за то, что французские военнослужащие находятся в Тапа, а французские самолеты защищают наше небо в Эмари», – сказала Каллас.