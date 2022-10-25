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Аналитики считают заявления Москвы о «грязной бомбе» пустыми разговорами

AFP/BNS
Аналитики считают заявления Москвы о «грязной бомбе» пустыми разговорами
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Российский генерал Игорь Кириллов был одним из тех, кто обвинил Украину в создании «грязной бомбы».
Российский генерал Игорь Кириллов был одним из тех, кто обвинил Украину в создании «грязной бомбы». Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT

По мнению аналитиков, недавние заявления России о том, что Украина может применить «грязную бомбу» на своей территории, являются попыткой вызвать у сторонников Киева страх перед ядерной эскалацией или просто попыткой отвлечь внимание.

«Грязная бомба» состоит из обычного взрывчатого вещества, к которому добавлены радиоактивные, биологические или другие опасные вещества, которые рассеиваются при детонации.

В воскресенье Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что заявления России были «явно ложными».

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