Российский генерал Игорь Кириллов был одним из тех, кто обвинил Украину в создании «грязной бомбы».

По мнению аналитиков, недавние заявления России о том, что Украина может применить «грязную бомбу» на своей территории, являются попыткой вызвать у сторонников Киева страх перед ядерной эскалацией или просто попыткой отвлечь внимание.