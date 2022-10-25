РФ получила письма от Эстонии и Латвии о замораживании таможенного сотрудничества

Заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ Сергей Сенько уверен, что замораживание таможенного сотрудничества стран Балтии и России не должно существенно повлиять на работу российских таможенников.

«Думаю, это сильно не отразится на нашей деятельности, потому что как таковое остается сотрудничество на уровне ЕС. Может быть, будет меньше рабочих контактов, но, с точки зрения организации совершения таможенных операций, это никак на нашу работу не повлияет», – сказал Сенько журналистам во вторник.

Сенько, подводя на пресс-конференции итоги деятельности СЗТУ в 2022 году, также сообщил о стабилизации ситуации с очередями автомобилей на границе со странами ЕС в регионе деятельности управления.

«Обстановка в пунктах пропуска стабильная. Наши таможенные посты функционируют штатно. На сегодняшний день ситуация с очередями нормализовалась. Может быть, есть небольшое скопление на псковском направлении», – сказал он.