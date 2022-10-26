Из советского мемориала в парк XX века: будущее Маарьямяэ

КРИСТА САРВ: Это уже вопрос безопасности городского пространства. Я считаю, что историческая правда, как и в целом история, – это вопрос договоренности. Но прийти к этой договоренности можно достаточно быстро. Я думаю, общее представление будет сформировано уже к началу следующего года.

Город будет решать

ВЛАДИМИР СВЕТ, вице-мэр Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды

Владимир Свет. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Мемориальный комплекс Маарьямяэ расположен как на муниципальной, так и на несформированной государственной земле. Таллинну принадлежит только часть мемориала – обелиск в память Ледового похода, высеченные в камне ладони, раньше окружавшие вечный огонь, скульптура «Гибнущие чайки», а также часть мемориала, расположенная на Ласнамяэском глинте.

В прошлом году город решил реконструировать всю территорию мемориала: восстановить разрушающиеся объекты, чтобы они не несли угрозы жизни и здоровью посетителей, установить освещение, построить систему ливневой канализации. Этой зимой мы повторили свое предложение. К этому решению нас натолкнула информация о том, что государство не готово вкладывать в мемориал деньги. К сожалению, правительство пока не смогло сформировать четкую позицию по этому вопросу.

Этим летом мы вместе с Министерством культуры и Историческим музеем обсуждали будущее мемориала и пришли к выводу, что работа должна разделиться на два этапа: сначала нужно законсервировать мемориал в нынешнем виде, а затем организовать конкурс проектов или идей, чтобы определить его будущее. Мы еще раз подтвердили, что и в этом случае готовы взять на себя расходы по консервации мемориала. После этого государство не предприняло никаких шагов, не считая демонтажа плит с именами советских солдат. Но мы по-прежнему открыты к сотрудничеству.

Мемориал Маарьямяэ – ценное произведение эстонской ландшафтной архитектуры. Аналогичное мнение разделяют Союзы архитекторов и ландшафтных архитекторов Эстонии, а также ряд искусствоведов и историков. Авторы мемориала жертвам коммунизма тоже считают, что их работа полнее воспринимается в сочетании с мемориальным комплексом, который нужно защитить, а не снести. Всю территорию следует законсервировать, переосмыслить концепцию и создать новые смыслы, а это можно сделать, если привлечь максимально широкий круг экспертов и дополнить имеющуюся ландшафтную архитектуру. Как бы то ни было, Таллинн не собирается превращать его в место восхваления советской идеологии.

Один из возможных вариантов – найти новую концепцию в рамках конкурса идей и переосмыслить это место, чтобы оно стало частью уличной экспозиции Эстонского музея истории. Архитектурные и другие проектные конкурсы для того и проводятся, чтобы предложить новое видение, тогда как в настоящее время ни у кого нет продуманного решения. Этот процесс мог бы быть публичным, а свой вклад в него могли бы внести Эстонский исторический музей, Эстонский институт памяти, творческие союзы и университетские ученые. Город тоже готов вложиться, если в результате этого мы получим разноплановое, значимое, качественное общественное пространство, которое сочетается с существующей ландшафтной архитектурой и вписывается в исторический контекст, а также помогает понять новейшую историю Эстонии и мира. Однако для начала нужно решить вопрос с правом собственности и временно законсервировать объект, чтобы мемориал в нынешнем виде не представлял собой опасности для людей.