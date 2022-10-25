Международный спортивный суд: эстонский борец Хейки Наби – жертва поневоле

Об этом BNS сообщила пресс-служба CAS, отметив, что суд вынес в отношении спортсмена решение, согласно которому очень небольшое количество летрозола попало в организм Наби случайно, но, исходя из прошлой практики, двухлетний запрет все равно будет в силе.

«Понятно, что я не могу радоваться такому решению. Я не сделал ничего плохого! Очень больно чувствовать это на своей шкуре, но, к сожалению, топ-спортсмен беззащитен перед такими ситуациями. Это даже когда лучшие специалисты убедительно доказали фактическую невиновность спортсмена. Таковы сегодняшние правила игры», – сказал, не скрывая раздражения, Хейки Наби.

Серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира добавил, что высоко оценивает тщательность, с которой CAS подошла к делу, а также тот факт, что в решении особо подчеркнуто отсутствие оснований для того, чтобы называть Наби мошенником или потребителем запрещенных веществ.

Хейки Наби подтвердил, что готов поделиться с общественностью десятками страниц решения. «У меня не было никаких секретов на протяжении всего этого процесса. Я всегда говорил именно то, что знаю и думаю. И сегодня я говорю прямо и честно – я не знаю, что будет дальше. Мне нужно время, чтобы принять решение и потом я проинформирую общественность о планах на будущее», – сказал Наби, отметив, что пока не готов комментировать темы, касающиеся своего будущего.