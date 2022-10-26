Расследование ⟩ Казахстан принимает беглецов

«Если бы никто никого не вытеснял, не истерил и не выяснял отношения, – уверен Святослав, – мы бы проехали эту адскую пробку дня за полтора». Игорь согласен, но говорит, что тогда бы он не дошел до состояния, когда ему стало казаться, что у самой границы он встанет в конец той же очереди, услышит с неба смех Путина и увидит самолет, который сбрасывает повестки в военкомат. Было интересно наблюдать за собой.

От границы Казахстана до Алматы – 2700 километров бескрайней степи с редкими селами и городками. По словам беглецов, за это время они ни разу не поймали на себе даже косого взгляда. Им неизменно предлагали помощь. Игоря более всего поразили казахские полицейские, проверившие его документы на трассе и очень серьезно сказавшие, что их стране нужны театральные режиссеры. А Святослав только в разговоре с Rus. Postimees признался, что наслушался страшных рассказов о казахских националистах, которые не дают проходу русским, но теперь склоняется к мысли, что эти истории – тоже часть пропаганды, от которой можно наконец отдохнуть.

Перспективы есть у тех, кто готов потерять в доходах

Кирилл Зуйков, IT-специалист, уехавший из Москвы в Алматы вскоре после начала войны, не скрывает, что часто думает о правильности своего решения. «Мне не пришлось сутками стоять в очереди на границе или искать жилье, когда цены подскочили в два-три раза. К новой волне бегства я, конечно, отношусь с пониманием и сочувствую людям, которые все бросили, оставили в России семьи, переходили границу как придется, а потом не могли найти жилье. Среди приехавших много тех, кто говорил, что они «политикой не интересуются» и с началом «спецоперации» в их жизни «практически ничего не поменялось». И у меня есть соблазн спросить, заинтересовались ли теперь и не поменялось ли что-то сейчас. Но я не буду, им и так плохо», – признает Кирилл.

Кирилл Зуйков. Фото: личный архив

Перспективы в Казахстане, по мнению Кирилла, есть не у всех. «Уезжают те, у кого есть такая возможность – удаленная работа и достаточно денег. Потом эти люди пытаются найти работу в Казахстане и сталкиваются с тем, что доходы здесь гораздо ниже, чем они привыкли. Из первой волны уже многие вернулись обратно или уехали дальше. Остаются те, кто могут перевестись в местный офис своего же работодателя или получить ВНЖ». А к этому, как считает Кирилл, не все готовы. Разве что в обмен на гарантии безопасности, если Путин закроет границы.

«Возможно, – заключает Кирилл, – мой взгляд искажен тем, что я сам сижу в коворкинге и вижу наплыв себе подобных, но у меня чувство, что значительная доля уехавших – айтишники. Это по-прежнему огромный и быстро растущий рынок во всех странах. Получить большое количество IT-специалистов, думаю, Казахстану на пользу, и условия для них здесь вполне приемлемые».