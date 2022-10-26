После 21 сентября, когда Путин объявил мобилизацию, многим российским мужчинам стало понятно, что произошло 24 февраля. Те из них, кто могли уехать, наводнили трассы, ведущие в Грузию и Казахстан. Пограничные с Россией страны Евросоюза успели принять меры по сокращению миграционных потоков, тогда как безвизовым соседям сделать это оказалось затруднительно. И если маленькая Грузия еще с начала войны не особо радовалась потокам россиян, то громадный, малонаселенный, но экономически более благополучный Казахстан опровергает опасения, что «чужие там не ходят». Собеседники Rus.Postimees, не сговариваясь, ехали из Москвы через волжский Саратов к маленькому степному поселку Озинки, за которым их ждала территория относительной безопасности.
Расследование ⟩ Казахстан принимает беглецов из России
Раздумывать некогда
Из Москвы выезжали быстро. Театральный режиссер, педагог и перформер Игорь Макаров планировал на 27 сентября эскиз спектакля – на таком показе решается, будет постановка или нет. «Но мой продюсер сказала мне, что они все сделают без меня, – говорит Игорь. – Очередь на границе росла, я принял решение ехать, и мы с приятелем сели в машину, как только наскребли денег и собрали все самое необходимое». Ему вторит товарищ по несчастью, музыкант и звукоинженер Святослав (имя изменено): «На второй день мобилизации моя коллега, с которой у нас общий проект, сказала, что они с ее другом едут в Казахстан и чтобы я ехал с ними. А тут еще и приятель из Казахстана написал: "Я тебя не оставлю. Тебе главное – границу пересечь. Стартуй". Я должен был забрать вещи у родителей и прямо с порога сообщил им, что уезжаю.
Мне сказали, что это не мужское решение и обвинили в трусости. Я напомнил, что на войне убивают людей, но услышал в ответ, что никто не знает, война это или нет. Тут я понял, что все правильно делаю, забрал вещи и ушел. Меня никто не удерживал, никаких слез не было», – вспоминает Слава.
Буквально в первый день мобилизации появились сообщения о том, что немноголюдные степные города Северного Казахстана, такие как Уральск и Актобе, оказались заполнены мужчинами буржуазного вида, пытавшимися активировать местные сим-карты. Официанты в заведениях не знали, как справиться с потоком клиентов. Все они, впрочем, вскоре ехали дальше, в основном стремясь в единственный настоящий мегаполис Казахстана – Алматы. Игорь и Слава не стали исключением.
Мистерия перехода
Российские водители привыкли к внушительным расстояниям. 1200 километров через Тамбов и Саратов с перерывом на отдых занимают сутки, и вот машины достигают хвоста пробки, которая к 25 сентября насчитывает уже около восьми километров. До начала агрессии в Украине россияне пересекали любые границы без проблем. Но в дни «мужского исхода», по мнению Игоря, ему довелось испытать мистический опыт.
«Сначала у меня были обычные нервные реакции, потом режим сознания изменился, – отмечает режиссер. – Я видел ниточку из машин, уходившую в степь позади нас, а также ниточку вперед и вверх. Это была как минимум сорокачасовая очередь, которую нам еще предстояло пройти. Она неспроста шла вверх – тянулась в небо, как символ надежды. Днем еще была какая-то обыденность, а ночью просыпались демоны – по степи неслись колесницы, на дороге вспыхивали драки. Многие просто жгли костры, чтобы согреться. Это было очень зрелищно. Если бы я оставался в границах здравого смысла, то быстро дошел бы до крайней степени озверения. Хорошо, что я могу творчески посмотреть на подобные ситуации», – смеется Игорь.
Они познакомились со Святославом в той самой автомобильной очереди. По словам музыканта, он тоже начал испытывать нечто подобное на третьи сутки стояния: «Я заснул на час и проснулся в полной уверенности, что всегда жил в этой очереди и ничего больше у меня в жизни не было и не будет». Вместе с тем беглецы сохранили способность к ясной регистрации событий и царящих на границе порядков. «Трафик был устроен так, что машины через неравномерные интервалы двигались вперед на один-два корпуса, – описывает Слава. – История очень медленная, потому что на последнем отрезке, где уже стоит полиция и как-то сдерживает наплыв, скапливается огромное количество машин. Они выстраиваются в семь-восемь рядов и пытаются влезть в тот единственный ряд, который идет за полицейским кордоном».
Объясняется это тем, что многие пытаются объехать очередь с помощью местных проводников, которые рыскают в поисках людей, готовых заплатить за их услуги. Эта коммерция проникает и внутрь очереди: если водитель засыпает, то перед его машиной тотчас встраивается кто-то с местными номерами, чтобы продать место тем, кто только что подъехал и пребывает в шоке от увиденного. Когда Игорь и Святослав со своими экипажами прибыли на границу, цена такой «резервации» колебалась от двухсот до пятисот евро.
Экономика и безумие
Некоторые в очереди не выдерживали и разворачивались назад в Россию. «Вдобавок мимо нас все время ездил автобус, который подбирал приехавших своим ходом и за немалые деньги вез к границе, – поясняет Игорь, – поэтому терминал был заполнен пешими, а мы ждали в машинах. Это был мощный скачок локальной экономики!» Наконец, у любого экипажа, стоящего в степи не первые сутки, начинали заканчиваться припасы. «Местные продавали нам какие-то тухлые сосиски в тесте примерно в десять раз дороже, чем в магазине, – делится Святослав, – или бутылки воды за сорок центов, которые мы покупали за пять евро. Также я купил пять литров бензина чуть меньше, чем за сто евро – греться тоже надо. На дороге под контролем «коммерсантов» оказался ряд на несколько километров – место в нем стоило от пятисот евро и выше. Этот ряд двигался намного быстрее – за счет таких, как мы, кто не хотел играть по этим правилам». На вопрос о том, что в это время делала полиция, собеседники Rus.Postimees, не сговариваясь, расхохотались.
«Если бы никто никого не вытеснял, не истерил и не выяснял отношения, – уверен Святослав, – мы бы проехали эту адскую пробку дня за полтора». Игорь согласен, но говорит, что тогда бы он не дошел до состояния, когда ему стало казаться, что у самой границы он встанет в конец той же очереди, услышит с неба смех Путина и увидит самолет, который сбрасывает повестки в военкомат. Было интересно наблюдать за собой.
От границы Казахстана до Алматы – 2700 километров бескрайней степи с редкими селами и городками. По словам беглецов, за это время они ни разу не поймали на себе даже косого взгляда. Им неизменно предлагали помощь. Игоря более всего поразили казахские полицейские, проверившие его документы на трассе и очень серьезно сказавшие, что их стране нужны театральные режиссеры. А Святослав только в разговоре с Rus. Postimees признался, что наслушался страшных рассказов о казахских националистах, которые не дают проходу русским, но теперь склоняется к мысли, что эти истории – тоже часть пропаганды, от которой можно наконец отдохнуть.
Перспективы есть у тех, кто готов потерять в доходах
Кирилл Зуйков, IT-специалист, уехавший из Москвы в Алматы вскоре после начала войны, не скрывает, что часто думает о правильности своего решения. «Мне не пришлось сутками стоять в очереди на границе или искать жилье, когда цены подскочили в два-три раза. К новой волне бегства я, конечно, отношусь с пониманием и сочувствую людям, которые все бросили, оставили в России семьи, переходили границу как придется, а потом не могли найти жилье. Среди приехавших много тех, кто говорил, что они «политикой не интересуются» и с началом «спецоперации» в их жизни «практически ничего не поменялось». И у меня есть соблазн спросить, заинтересовались ли теперь и не поменялось ли что-то сейчас. Но я не буду, им и так плохо», – признает Кирилл.
Перспективы в Казахстане, по мнению Кирилла, есть не у всех. «Уезжают те, у кого есть такая возможность – удаленная работа и достаточно денег. Потом эти люди пытаются найти работу в Казахстане и сталкиваются с тем, что доходы здесь гораздо ниже, чем они привыкли. Из первой волны уже многие вернулись обратно или уехали дальше. Остаются те, кто могут перевестись в местный офис своего же работодателя или получить ВНЖ». А к этому, как считает Кирилл, не все готовы. Разве что в обмен на гарантии безопасности, если Путин закроет границы.
«Возможно, – заключает Кирилл, – мой взгляд искажен тем, что я сам сижу в коворкинге и вижу наплыв себе подобных, но у меня чувство, что значительная доля уехавших – айтишники. Это по-прежнему огромный и быстро растущий рынок во всех странах. Получить большое количество IT-специалистов, думаю, Казахстану на пользу, и условия для них здесь вполне приемлемые».
Обеспеченные господа могут ехать на отдых
Еще один собеседник газеты, пожелавший остаться анонимным представитель среднего класса, ехал не из Москвы, а из центральной области на юго-восток от Москвы. Мы публикуем фрагменты его монолога, показывающие бегство от мобилизации с немного другой стороны, чем его смогли увидеть автомобилисты творческих профессий.
Право или лево?
«Мы ехали 12 часов до границы, потом еще там часов 15 стояли. Саму границу пешком за час прошли, и нас бесплатно вписали в машину хорошие ребята из Москвы. Доехали до Уральска и там узнали, что ночевать негде. Так нас те же ребята к себе на квартиру взяли, опять бесплатно. Цель у нас была - попасть в Турцию. Из Уральска это невозможно, только из Астаны и Алматы. Утром пошли на вокзал, билетов там никуда нет. На плошади перед вокзалом – волонтеры: кормят, поят, дают сим-карты. Нашли нам машину до Алматы за 600 евро. Мы разделили эту сумму на троих. Выехали в обед 25 сентября, ночью часа в три останавливаемся в степи, нам говорят – давайте пересаживайтесь в другую машину, которая откуда-то в этой пустоте взялась. Водители что-то обсуждают на казахском. Было страшно, но мы пересели, и тут выяснилось, что когда навигатор говорит – поворачивай налево, водитель поворачивает направо, и наоборот. И так буквально всю дорогу! Как ехали, непонятно. Но приехали».
Курортный маршрут
«В Алматы любое жилье исчезает моментально. Каким-то чудом нашлась на Booking.com квартира в жопе мира, на цену мы не смотрели. Водитель нас довез до банкомата, чтобы мы расплатились, а потом попросил показать ему точку на карте, где автовокзал, чтоб он оттуда домой поехал. Билетов в Турцию тоже никаких нет. Решили через турагентство лететь. Выяснилось, что через Египет дешевле. Нашли до Шармэль-Шейха по пятьсот евро и потом еще за сто до Стамбула, и это очень хорошая цена.
При перелете казахские стюардессы говорят все свои дежурные слова: выходы там, ремни вот так, будем лететь над морем, под креслами жилеты. А в конце вдруг: «Пожалуйста, не забирайте спасательные жилеты с собой!» Теперь мы в Стамбуле, вторую квартиру сменили. Были на местной «Рублевке» – Гёктюрк, теперь на Мраморное море поедем. А в Казахстане нам еще говорили, что Россия все правильно делает, это все Америка виновата!»