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Шведские либералы попали в немилость в Европе. Что думают Ансип и Тоом?

Мейнхард Пулк
, журналист
Шведские либералы попали в немилость в Европе. Что думают Ансип и Тоом?
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Яна Тоом, Андрус Ансип.
Яна Тоом, Андрус Ансип. Фото: Madis Veltman, Eero Vabamägi

Либеральная парламентская группа Европарламента Renew Europe больше не приглашает шведское либеральное руководство на свои мероприятия. Причина в том, что партия входит в состав нового правого коалиционного правительства, которое также поддерживает ультраправая партия «Шведские демократы».

Renew Europe является зонтичной партией для Центристской партии и Партии реформ в Европе. Представители обеих не хотели санкционировать шведских демократов.

По словам Яны Тоом (Центристская Партия), дискуссии были очень бурными, и в конце концов был достигнут компромисс. «Все довольны. Или, можно сказать и так, никто не доволен, что тоже является признаком хорошего компромисса».

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