Либеральная парламентская группа Европарламента Renew Europe больше не приглашает шведское либеральное руководство на свои мероприятия. Причина в том, что партия входит в состав нового правого коалиционного правительства, которое также поддерживает ультраправая партия «Шведские демократы».
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Шведские либералы попали в немилость в Европе. Что думают Ансип и Тоом?
Шведские либералы попали в немилость в Европе. Что думают Ансип и Тоом?
Renew Europe является зонтичной партией для Центристской партии и Партии реформ в Европе. Представители обеих не хотели санкционировать шведских демократов.