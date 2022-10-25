Торговые центры выдыхают: торговля вернулась на докоронавирусный уровень

«Лето принесло значительный рост – по сравнению с прошлым годом в третьем квартале продажи в торговом центре Nautica выросли на 39 процентов, а посещаемость – на 45 процентов. В двух предыдущих кварталах также наблюдался рост прибыли. Аналогичная тенденция роста наблюдается и в других торговых центрах города, что позволяет предположить, что мы выходим из агонии коронавирусной эпохи», – пояснила Теана Башкирцева.

Мониторинг торговых центров, проведенный в конце лета фирмой Kantar Emor, показал, что в центральной части города торговля восстанавливается. «В октябре торговый центр Nautica отмечает свой пятый день рождения, но большую часть времени ему приходилось работать в условиях пандемии. Сейчас у него есть возможность зарекомендовать себя – в третьем квартале показатели продаж фактически впервые были на хоршем уровне и потенциал торгового центра, наконец, раскрылся», – сказал менеджер центра.

В то время как в продовольственном секторе можно заметить неопределенность из-за изменений в покупательском поведении потребителей из-за боязни инфляции, по словам Башкирцевой, в других секторах признаков экономического спада нет.