Таллиннские торговые центры вернулись на уровень 2019 года, то есть на докоронавирусный уровень, как по обороту, так и по количеству посетителей, говорит менеджер Nautica Center и Lasnamäe Centrum Теана Башкирцева.
Торговые центры выдыхают: торговля вернулась на докоронавирусный уровень
«Лето принесло значительный рост – по сравнению с прошлым годом в третьем квартале продажи в торговом центре Nautica выросли на 39 процентов, а посещаемость – на 45 процентов. В двух предыдущих кварталах также наблюдался рост прибыли. Аналогичная тенденция роста наблюдается и в других торговых центрах города, что позволяет предположить, что мы выходим из агонии коронавирусной эпохи», – пояснила Теана Башкирцева.
Мониторинг торговых центров, проведенный в конце лета фирмой Kantar Emor, показал, что в центральной части города торговля восстанавливается. «В октябре торговый центр Nautica отмечает свой пятый день рождения, но большую часть времени ему приходилось работать в условиях пандемии. Сейчас у него есть возможность зарекомендовать себя – в третьем квартале показатели продаж фактически впервые были на хоршем уровне и потенциал торгового центра, наконец, раскрылся», – сказал менеджер центра.
В то время как в продовольственном секторе можно заметить неопределенность из-за изменений в покупательском поведении потребителей из-за боязни инфляции, по словам Башкирцевой, в других секторах признаков экономического спада нет.
«Больше всего в последнем квартале преуспел сектор товаров для дома и хобби (рост на 66 процентов). В последнем квартале по сравнению с прошлым годом произошел и рост прибыли у ресторанов (рост на 60 процентов), хотя обычно на этом люди начинают экономить во время экономического спада в первую очередь. Также сильно выросли продажи аптечной и косметической продукции, – пояснила Башкирцева. – В ходе общения с арендаторами выяснилось, что в некоторых сегментах рынка, например, в сфере электроники и бытовой техники, наблюдается дефицит товара из-за сложностей с поставками и нехватки сырья. Мы продали бы еще больше, если бы было что продавать».
Говоря о будущих тенденциях розничной торговли, Теана Башкирцева отмечает, что в последние годы интернет-магазины вышли на пик популярности, все еще существует большое количество людей, которым неудобно заказывать, примерять дома и возвращать неподходящие вещи.
«В то же время, аренда крупного торгового или складского помещения в центре города не всегда имеет экономический смысл. Поэтому в мире возникает так называемая гибридная модель, когда в центре города сохраняется небольшая торговая площадь с самыми популярными товарами, а остальные вещи можно заказать в магазин для примерки. Вероятно, в ближайшие годы мы еще увидим эту тенденцию и в Эстонии», – считает Башкирцева.
Торговые центры Nautica и Lasnamäe Centrum принадлежат группе Capfield, которая является девелопером недвижимости в Эстонии. Портфолио Capfield включает в себя шесть торговых центров по всей Эстонии с общей арендуемой площадью более 80 000 квадратных метров.