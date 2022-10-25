В центре Лиепаи (Латвия) сегодня демонтирован памятник советской армии, сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.
ФОТО ⟩ В Латвии демонтирован очередной памятник советской армии
Учитывая, что бронзовая скульптура имеет художественную ценность, она будет передана на хранение в Музей оккупации. Территория вокруг памятника огорожена, за происходящим следила местная и муниципальная полиция. Во избежание провокаций информация о времени демонтажа памятника заранее не распространялась, передает RUS TVNET.
Памятник был расположен у ледовой арены, напротив Торгового канала. Каждый год 9 мая возле него собирались люди. Памятник «Защитникам Лиепаи в 1941 году», известный в народе как «Гранатометчик», был открыт в 1960 году, его авторами являются скульптор Эгонс Звирбулис и архитектор Янис Лицитис.
Галерея: в Лиепае демонтирован памятник защитникам города
Объем расходов на демонтаж памятника не сообщается.
В Лиепае подлежали демонтажу три советских памятника – памятник защитникам Лиепаи на улице Яуна Остмала, 9, и памятный камень генерал-майору Дедаеву на улице Гризупес, 37, уже демонтированы.