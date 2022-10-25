ФОТО ⟩ В Латвии демонтирован очередной памятник советской армии

Учитывая, что бронзовая скульптура имеет художественную ценность, она будет передана на хранение в Музей оккупации. Территория вокруг памятника огорожена, за происходящим следила местная и муниципальная полиция. Во избежание провокаций информация о времени демонтажа памятника заранее не распространялась, передает RUS TVNET.

Памятник был расположен у ледовой арены, напротив Торгового канала. Каждый год 9 мая возле него собирались люди. Памятник «Защитникам Лиепаи в 1941 году», известный в народе как «Гранатометчик», был открыт в 1960 году, его авторами являются скульптор Эгонс Звирбулис и архитектор Янис Лицитис.

Галерея: в Лиепае демонтирован памятник защитникам города

Объем расходов на демонтаж памятника не сообщается.