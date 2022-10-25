В деревне Ихамару Пылваского уезда сегодня загорелась надворная постройка, опасность угрожала и жилому дому.
ФОТО ⟩ Огонь полностью уничтожил деревянную постройку, жилой дом удалось спасти
Руководитель по коммуникации Спасательного департамента Марек Кийк сказал, что сегодня в 12:09 им поступил звонок о том, что горит надворная постройка в Ихамару, волости Канепи, и жилой дом находится очень близко к ней. «На момент прибытия спасателей горел гараж, также пострадал дом. Между домом и гаражом было расстояние в семь метров».
По словам Кийка, удалось не допустить, чтобы огонь достиг дома. К сожалению, гараж был уничтожен.
Кийк уточнил, что надворная постройка представляла собой не только гараж, но и пристроенный к нему большой сарай. В огне оказалось много инструментов и оборудования.
«На основании информации, поступившей руководителю аварийно-спасательных работ, причиной возгорания предположительно является сбой в зарядке аккумуляторных инструментов», – сказал Кийк и добавил, что инспекторы Спасательного департамента прибудут для выяснения точных причин пожара завтра.
«Работы по тушению были завершены в 14:22. К счастью, по нашим данным, дом был застрахован, поэтому собственнику будет легче его восстановить», – добавил руководитель по связям с общественностью.