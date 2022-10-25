ФОТО ⟩ Огонь полностью уничтожил деревянную постройку, жилой дом удалось спасти

Руководитель по коммуникации Спасательного департамента Марек Кийк сказал, что сегодня в 12:09 им поступил звонок о том, что горит надворная постройка в Ихамару, волости Канепи, и жилой дом находится очень близко к ней. «На момент прибытия спасателей горел гараж, также пострадал дом. Между домом и гаражом было расстояние в семь метров».

По словам Кийка, удалось не допустить, чтобы огонь достиг дома. К сожалению, гараж был уничтожен.

Кийк уточнил, что надворная постройка представляла собой не только гараж, но и пристроенный к нему большой сарай. В огне оказалось много инструментов и оборудования.

«На основании информации, поступившей руководителю аварийно-спасательных работ, причиной возгорания предположительно является сбой в зарядке аккумуляторных инструментов», – сказал Кийк и добавил, что инспекторы Спасательного департамента прибудут для выяснения точных причин пожара завтра.