Рекомендации государства: что можно делать для экономии энергии?

Держите окна в чистоте – грязное окно может уменьшить количество света, попадающего в комнату, на 40 процентов. Однако даже в холодную погоду солнце может значительно прогревать помещения с теплосберегающими окнами в течение дня и, таким образом, снижать потребность в отоплении.

Проветривайте быстро

Чтобы проветрить жилище, откройте ненадолго все окна – это быстрее проветрит жилище и не позволит температуре стен и мебели в комнате понизиться. С другой стороны, длительная вентиляция охлаждает стены и мебель, поэтому для повторного обогрева дома требуется много энергии.

Используйте вентилятор вместо кондиционера

Летом, если жарко, используйте вентилятор вместо кондиционера. При работающем кондиционере избегайте продувки теплым воздухом окон и дверей.

Долгосрочные решения

По возможности замените неэффективный отопительный прибор или систему на новый, более эффективный и энергосберегающий. Регулярно обслуживайте системы отопления и охлаждения в соответствии с инструкцией.

В доме с печным отоплением важно регулярно проверять и чистить систему отопления, в том числе и дымоход. Древесное топливо для сжигания должно быть сухим. Подробнее читайте на сайте Министерства окружающей среды «Ahjukütmise ABC». Хорошо, если печь или камин теплоаккумулирующие – это помогает снизить расходы на отопление.

Если вы выбираете систему отопления, рассмотрите наиболее энергосберегающее решение. Обязательно рассмотрите возможность установки автоматики отопления. Автоматика должна быть правильно настроена, чтобы быть полезной – воспользуйтесь для этого помощью эксперта.