Министерство экономики и коммуникаций разработало рекомендации, помогающие экономить электроэнергию в домашнем хозяйстве.
Рекомендации государства: что можно делать для экономии энергии?
В жилом помещении, где человек находится больше всего, температура не должна быть ниже 18 градусов. Для большинства людей комфортная температура составляет 21 градус. При снижении внутренней температуры на один градус достигается не менее 5-процентной экономии затрат на отопление, в хорошо утепленном доме экономия может достигать 10 процентов, пишет Министерство экономики и коммуникаций на своем сайте.
Если бы комнатная температура во всех эстонских домах понизилась на один градус в течение отопительного сезона, это означало бы экономию энергии более чем на 100 гигаватт-часов (ГВтч) в месяц по всей стране. Эта сумма покроет, например, годовое потребление природного газа многоквартирными домами в Тарту, втором по величине городе Эстонии.
Рекомендации по температуре:
- гостиная 20-21 градус;
- спальня 18-20 градусов;
- коридор многоквартирного дома 17-18 градусов;
- склад 12 градусов;
- гараж 5 градусов.
Отрегулируйте температуру по мере необходимости
Нет необходимости перенастраивать радиатор, так как в этом случае помещение быстрее не прогреется. Целесообразно установить регулятор с термостатом на радиатор и регулировать показания термостата по температуре или в диапазоне от 2 до 3.
Чтобы следить за температурой в помещении и исходя из этого регулировать радиатор, стоит установить в помещении термометр.
Зимой оставляйте перед радиатором свободное пространство для распространения тепла по комнате. Не закрывайте термостат радиатора занавеской.
Проверьте окна и двери
Устраните нежелательные утечки воздуха, через которые холодный воздух попадает в помещение. Ухаживайте за оконными и дверными уплотнителями и при необходимости заменяйте их новыми, пластиковые окна также нуждаются в замене уплотнителей.
Держите окна в чистоте – грязное окно может уменьшить количество света, попадающего в комнату, на 40 процентов. Однако даже в холодную погоду солнце может значительно прогревать помещения с теплосберегающими окнами в течение дня и, таким образом, снижать потребность в отоплении.
Проветривайте быстро
Чтобы проветрить жилище, откройте ненадолго все окна – это быстрее проветрит жилище и не позволит температуре стен и мебели в комнате понизиться. С другой стороны, длительная вентиляция охлаждает стены и мебель, поэтому для повторного обогрева дома требуется много энергии.
Используйте вентилятор вместо кондиционера
Летом, если жарко, используйте вентилятор вместо кондиционера. При работающем кондиционере избегайте продувки теплым воздухом окон и дверей.
Долгосрочные решения
По возможности замените неэффективный отопительный прибор или систему на новый, более эффективный и энергосберегающий. Регулярно обслуживайте системы отопления и охлаждения в соответствии с инструкцией.
В доме с печным отоплением важно регулярно проверять и чистить систему отопления, в том числе и дымоход. Древесное топливо для сжигания должно быть сухим. Подробнее читайте на сайте Министерства окружающей среды «Ahjukütmise ABC». Хорошо, если печь или камин теплоаккумулирующие – это помогает снизить расходы на отопление.
Если вы выбираете систему отопления, рассмотрите наиболее энергосберегающее решение. Обязательно рассмотрите возможность установки автоматики отопления. Автоматика должна быть правильно настроена, чтобы быть полезной – воспользуйтесь для этого помощью эксперта.
Если вы проживаете в частном доме или многоквартирном доме и здание не имеет возможности потреблять тепло из сети централизованного теплоснабжения, стоит рассмотреть возможность использования дополнительного отопления помимо основного: электрическое отопление, тепловой насос, камин, печь, солнечное отопление или другой метод отопления. Современная автоматика позволяет производить тепло с самым дешевым в определенное время видом отопления. Например, если электричество дешевле, тепло дает тепловой насос. Когда цена растет, тепло начинает производить какой-то другой источник тепла.
Если вы отапливаете свой дом только электричеством, ваш счет за электроэнергию, скорее всего, будет выше, чем у среднего жителя Эстонии. Прямое электрическое отопление в первую очередь подходит для обогрева небольших помещений или для использования в качестве временного или дополнительного отопления в большом жилом доме. Покупка и установка устройств прямого электрического отопления может показаться дешевым в качестве первоначальных инвестиций, но обогрев всего здания с помощью, например, электрического радиатора, тепловентилятора или масляного радиатора значительно дороже, чем альтернативные системы отопления.
Хороший способ обогреть дом с помощью теплового насоса. Тепловой насос производит больше тепловой энергии, чем потребляет электроэнергии для ее производства. Однако покупка и установка теплового насоса обходится дороже по сравнению с устройствами прямого электрического нагрева.
Основные системы тепловых насосов:
- Тепловой насос «воздух-воздух» – самый дешевый в качестве первоначальной инвестиции, подходит для небольшого домохозяйства, в случае большого дома может иметь недостаточную мощность при использовании в качестве основного отопления, а также довольно дорогой.
- Воздушно-водяной тепловой насос – позволяет сохранять тепло в доме и охлаждать его даже в жаркие летние дни. Воздушно-водяной тепловой насос рекомендуется использовать в новых или отремонтированных домах, где желательно, чтобы постоянные затраты были как можно ниже, но нет возможности установить геотермальное отопление. Покупка и установка теплового насоса «воздух-вода» обходится дороже, чем насоса «воздух-воздух».
- Геотермальный тепловой насос дороже по сравнению с тепловым насосом воздух-вода, но устройство значительно более энергоэффективно, а фиксированные затраты ниже.
К центральному отоплению целесообразно подключить многоквартирный дом, расположенный в районе сети централизованного теплоснабжения. Потребители централизованного теплоснабжения также должны ознакомиться с рекомендациями, подготовленными Eesti Jõujaamade и Ассоциацией централизованного теплоснабжения.
Твердотопливные, пеллетные, газовые, жидкостные и электрические котлы также являются возможными альтернативами упомянутым выше системам отопления.
Энергоэффективный ремонт дома
Например, при комплексной реконструкции потребление энергии может быть снижено наполовину, или на 50 процентов. Важно все делать обдуманно и посоветовавшись со специалистами – например, при утеплении нужно не забыть обновить систему вентиляции, чтобы избежать излишней влаги и плесени. С учетом энергоэффективности целесообразно устанавливать систему вентиляции с рекуперацией тепла, что позволяет экономить на отоплении.
Если есть возможность, то лучше отремонтировать весь дом сразу. В случае постепенной реконструкции может возникнуть необходимость в повторной застройке каждые несколько лет. По поводу реконструкции частного дома KredEx подготовил учебный материал «Реконструкция частного дома».
Одним из способов экономии энергии в многоквартирном доме является распределение расходов на отопление по квартирам на основе данных о фактическом потреблении. Для этого радиаторы должны быть оснащены распределителями затрат на отопление. Справедливое распределение расходов на отопление имеет важное значение, поэтому рекомендуется производить распределение по принципу 75 процентов на основе квадратных метров и 25 процентов измеренных расходов на отопление.
Солнечные батареи
В доме или квартире одним из вариантов является установка солнечных батарей на крыше для производства электроэнергии, тем самым уменьшая количество электроэнергии, покупаемой из сети. Производя электроэнергию самостоятельно, вам не нужно платить сетевые сборы, акцизы или налоги.