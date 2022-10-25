ВИДЕО ⟩ Юри Ратас принял награду от Владимира Зеленского

«Я подтверждаю, что Эстония будет и впредь полностью поддерживать Украину в войне против России, и мы никогда не оставим Украину одну. Сердечно благодарю президента Украины за это признание», – написал Ратас в социальной сети.

На международном парламентском саммите Крымской платформы в Загребе (Хорватия) Ратас сказал, что восхищается храбростью украинцев в продолжающейся агрессивной войне России, и заявил, что оккупированные территории являются украинскими и всегда останутся таковыми.

«Ваша сила, выносливость и решимость жить свободными являются источником вдохновения для всего мира», – сказал Ратас и подтвердил, что международное сообщество должно спасать себя в такие исторические моменты. «Мы должны увеличить цену агрессии в отношении России. Мы должны предоставить Украине больше военной и иной помощи, а также поддержать послевоенное восстановление Украины», – сказал Ратас, добавив, что привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида является нашей общей ответственностью.

Ратас также отметил, что неделю назад Рийгикогу принял заявление, осуждающее аннексию территории Украины и объявляющее режим Российской Федерации террористическим. «В заявлении Рийгикогу говорится, что нарушение закона никогда не может быть оправдано. Все незаконно оккупированные территории являются украинскими и останутся таковыми всегда. «Эстония никогда не признает нарушений территориальной целостности Украины, совершенных с помощью агрессии и фальшивых референдумов», – подтвердил председатель Рийгикогу.

Цель – восстановление территориальной целостности Украины

Саммит, организованный Хорватией и Украиной, открыли по видеомосту спикер хорватского парламента Гордан Яндрокович, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе пленарного заседания представители парламентов обсудили ситуацию в Крыму, уделив особое внимание санкциям, ситуации с правами человека, а также экономическим и экологическим последствиям российской оккупации. На встрече в центре внимания были вопросы поддержки Украины и усиления международного давления на Россию в более широком смысле с целью восстановления территориальной целостности Украины. Участники саммита также приняли совместное заявление.

В ходе саммита Юри Ратас также встретился с председателем парламента Молдовы Игорем Грошем.