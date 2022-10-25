Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября наградил орденом князя Ярослава Мудрого председателя Рийгикогу Юри Ратаса (Центристская партия). Награду передал на сегодняшнем саммите Крымской платформы председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
ВИДЕО ⟩ Юри Ратас принял награду от Владимира Зеленского
«Я подтверждаю, что Эстония будет и впредь полностью поддерживать Украину в войне против России, и мы никогда не оставим Украину одну. Сердечно благодарю президента Украины за это признание», – написал Ратас в социальной сети.
На международном парламентском саммите Крымской платформы в Загребе (Хорватия) Ратас сказал, что восхищается храбростью украинцев в продолжающейся агрессивной войне России, и заявил, что оккупированные территории являются украинскими и всегда останутся таковыми.
«Ваша сила, выносливость и решимость жить свободными являются источником вдохновения для всего мира», – сказал Ратас и подтвердил, что международное сообщество должно спасать себя в такие исторические моменты. «Мы должны увеличить цену агрессии в отношении России. Мы должны предоставить Украине больше военной и иной помощи, а также поддержать послевоенное восстановление Украины», – сказал Ратас, добавив, что привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида является нашей общей ответственностью.
Ратас также отметил, что неделю назад Рийгикогу принял заявление, осуждающее аннексию территории Украины и объявляющее режим Российской Федерации террористическим. «В заявлении Рийгикогу говорится, что нарушение закона никогда не может быть оправдано. Все незаконно оккупированные территории являются украинскими и останутся таковыми всегда. «Эстония никогда не признает нарушений территориальной целостности Украины, совершенных с помощью агрессии и фальшивых референдумов», – подтвердил председатель Рийгикогу.
Цель – восстановление территориальной целостности Украины
Саммит, организованный Хорватией и Украиной, открыли по видеомосту спикер хорватского парламента Гордан Яндрокович, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе пленарного заседания представители парламентов обсудили ситуацию в Крыму, уделив особое внимание санкциям, ситуации с правами человека, а также экономическим и экологическим последствиям российской оккупации. На встрече в центре внимания были вопросы поддержки Украины и усиления международного давления на Россию в более широком смысле с целью восстановления территориальной целостности Украины. Участники саммита также приняли совместное заявление.
В ходе саммита Юри Ратас также встретился с председателем парламента Молдовы Игорем Грошем.