В Норвегии задержали ученого, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Служба национальной безопасности Норвегии вчера арестовала в городе Тромсё мужчину, который шел на работу. По словам администратора Арктического университета Тромсё Йоргена Фоссланда, этот человек был приглашенным лектором.

Как сообщает NRK, в полиции считают, что мужчина, представившийся гражданином Бразилии, на самом деле имеет российское гражданство.

По данным полиции, задача мужчины, проживающего в Норвегии с 2021 года, заключалась в том, чтобы закрепить свое положение в норвежских структурах, одновременно работая под прикрытием российской разведки.

Служба национальной безопасности опасается, что этот человек мог получить конфиденциальную информацию об арктической политике Норвегии.

«Даже если такая сеть или информация не представляют угрозы для королевства в целом, мы обеспокоены тем, что Россия может злоупотребить этой информацией», – заявила NRK Хедвиг Моэ, заместитель главы Службы безопасности полиции Норвегии.

«Бразильский ученый будет депортирован, потому что мы считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам Норвегии», – добавила Мое.