«Новости в 7» за 25 октября: 15 лет для убийцы, визит еврокомиссара, Таллиннская неделя моды и как научиться импровизации

Сегодня в выпуске:

- Уголовник-рецидивист Калинин получил 15 лет тюрьмы за жестокое убийство. Шокирующие кадра из суда - преступник продолжает угрожать, сидя на скамье подсудимых

- Новости Эстонии: педофил Артур Айбетов взят под стражу, Спасательный департамент составил инструкцию по использованию генераторов

- В Эстонию с визитом прибыла еврокомиссар по здравоохранению и пищевой безопасности Стелла Кириакидес. Темой обсуждения стали вопросы, связанные с вакцинацией от КОВИД-19 и профилактикой рака

- С миру по нитке: о едином стандарте зарядных устройств, новом премьер-министре Великобритании и побеге королевской кобры в Стокгольме

- Таллиннская неделя моды: победителем конкурса «Золотая Игла» стала русскоязычная дизайнер Диана Арно. Самое стильное мероприятие сезона посетила наша корреспондент

- Хотите «прокачать свою харизму», научиться выкручиваться и отшучиваться в любой ситуации, чтобы с помощью юмора лучше справляться с проблемами? Тогда стоит заняться импровизационными практиками, а для начала - посмотреть наш сюжет!