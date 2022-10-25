Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 октября: 15 лет для убийцы, визит еврокомиссара, Таллиннская неделя моды и как научиться импровизации
Сегодня в выпуске:
- Уголовник-рецидивист Калинин получил 15 лет тюрьмы за жестокое убийство. Шокирующие кадра из суда - преступник продолжает угрожать, сидя на скамье подсудимых
- Новости Эстонии: педофил Артур Айбетов взят под стражу, Спасательный департамент составил инструкцию по использованию генераторов
- В Эстонию с визитом прибыла еврокомиссар по здравоохранению и пищевой безопасности Стелла Кириакидес. Темой обсуждения стали вопросы, связанные с вакцинацией от КОВИД-19 и профилактикой рака
- С миру по нитке: о едином стандарте зарядных устройств, новом премьер-министре Великобритании и побеге королевской кобры в Стокгольме
- Таллиннская неделя моды: победителем конкурса «Золотая Игла» стала русскоязычная дизайнер Диана Арно. Самое стильное мероприятие сезона посетила наша корреспондент
- Хотите «прокачать свою харизму», научиться выкручиваться и отшучиваться в любой ситуации, чтобы с помощью юмора лучше справляться с проблемами? Тогда стоит заняться импровизационными практиками, а для начала - посмотреть наш сюжет!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 октября.