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Житель Эстонии несколько лет соблазнял несовершеннолетних девочек

BNS
Житель Эстонии несколько лет соблазнял несовершеннолетних девочек
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняет в совершении в течение четырех лет на Сааремаа различных сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек.

Об этом BNS сообщила пресс-служба прокуратуры, отметив, что, согласно обвинительному заключению, несколько лет назад у себя дома мужчина сознательно ощупывал ребенка до 10 лет поверх одежды, в области груди и между ног, а также засовывал пальцы девочке во влагалище. Кроме того, в 2018 году мужчина не менее трех раз в видеозвонке наблюдал девушку младше 18 лет в порнографической ситуации, а в 2019 году неоднократно сексуально соблазнял девушку младше 14 лет, общаясь с ней в интернете на сексуальные темы.

Кроме того, согласно обвинительному акту, в этом году мужчина сексуально соблазнял девушку до 14 лет, общаясь с ней в интернете на сексуальные темы. Также он совершил половой акт с девушкой моложе 18 лет, за что отдал пачку сигарет. Мужчина предлагал сигареты и алкоголь разным несовершеннолетним девушкам в обмен на акт сексуального характера. Поскольку девушки отказались, эти деяния остались в стадии покушения на изнасилование.

По словам Ляэнеского окружного прокурора Райнера Амура, доверительное общение родителей со своими детьми крайне важно, ведь только тогда они осмелятся поделиться своими самыми серьезными переживаниями с родителями.

«К сожалению, уголовно-процессуальная и криминальная статистика показывает, что в любой социальной группе могут быть люди, которые имеют нездоровый сексуальный интерес к несовершеннолетним и которые фактически совершают различные преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Этим лицом может быть сосед, член семьи, учитель или случайный человек с улицы», – сказал прокурор Амур.

«Если ребенок или молодой человек стал жертвой такого преступления, это сразу же меняет его поведение и всю его жизнь. Поэтому родители должны приложить усилия, чтобы отношения с детьми были доверительными, ведь если ребенок посмеет рассказать матери или отцу о том, что с ним произошло, эта информация может быть передана в полицию для выявления и привлечения к уголовной ответственности возможного сексуального преступника», – подчеркнул Амур.

Во вторник в Пярнуском уездном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Суд рассмотрит уголовное дело в декабре.

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