Теледоктор Виктор Васильев не будет баллотироваться в Рийгикогу

Виктор Васильев на выборах 2019 года баллотировался в Таллинне (Хааберсти, Кристийне, Пыхья-Таллинн) и набрал 1708 голосов. А Марика Туус-Лауль тогда выдвигала свою кандидатуру в Йыгевамаа и Тартумаа и показала лучший результат среди однопартийцев (2095 голосов), хотя и не была первым номером (им был тогдашний министр госуправления Янек Мягги – прим. ред).