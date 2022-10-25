Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Теледоктор Виктор Васильев не будет баллотироваться в Рийгикогу

rus.postimees.ee
Теледоктор Виктор Васильев не будет баллотироваться в Рийгикогу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Виктор Васильев.
Виктор Васильев. Фото: Tairo Lutter

Из нынешних членов фракции Центристской партии на следующих выборах в Рийгикогу не будут баллотироваться Марика Туус-Лауль и Виктор Васильев, сообщает «Актуальная камера».

Виктор Васильев на выборах 2019 года баллотировался в Таллинне (Хааберсти, Кристийне, Пыхья-Таллинн) и набрал 1708 голосов. А Марика Туус-Лауль тогда выдвигала свою кандидатуру в Йыгевамаа и Тартумаа и показала лучший результат среди однопартийцев (2095 голосов), хотя и не была первым номером (им был тогдашний министр госуправления Янек Мяггиприм. ред).

Туус-Лауль избиралась в Рийгикогу пять раз подряд, то есть работает в парламенте с 2003 года.

Солидный парламентский стаж и у Васильева, который заседает в Рийгикогу с 2011 года.

Ключевые слова
Наверх