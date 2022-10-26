СИЙМ КАЛЛАС ⟩ Мартин Хельме хочет прийти к власти, используя методы Ленина и Гитлера

А есть и другой путь – путь Гитлера и Ленина.

Две мысли

Мартин Хельме строит свое политическое движение, опираясь на людей, которые по тем или иным причинам недовольны своей жизнью и не хотят посмотреться в зеркало, а обвиняют в своих бедах всех остальных.

За два года работы EKRE в правительстве партии пришлось сменить пять министров из шести, а некоторых даже несколько раз. Кто будет назначен министром, если EKRE сформирует правительство?