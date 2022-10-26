СИЙМ КАЛЛАС ⟩ Мартин Хельме хочет прийти к власти, используя методы Ленина и Гитлера

Гитлер говорил: войну выиграть легко, нужно только найти правильного врага.
Враг Хельме – Партия реформ и лично ее председатель Кая Каллас. Легко играть на женоненавистничестве, столь распространенном в эстонском обществе. Легко противопоставлять людей, карьера и личная жизнь которых не задалась, Партии реформ, которая символизирует более успешную, образованную и интернациональную Эстонию.
Нетрудно заметить, что Мартин Хельме хочет прийти к власти, прибегая к методам Ленина и Гитлера. Истеричные митинги, разжигание антидемократической ненависти, нападки на государственные учреждения (например, на силы обороны и медицинскую систему), провоцирование конфликтов с полицией, нападения на депутатов парламента и издевательства над ними прямо перед зданием Рийгикогу, срыв работы парламента и его высмеивание. Такими методами нужно запугать в том числе и членов своей партии. Это было и в политике Гитлера, и в политике Ленина.
В своем стремлении к власти Мартин Хельме испытывает целый ряд проблем. Маловероятно, что он сможет самостоятельно сформировать правительство. На сегодняшний день его верным союзником является Центристская партия, у которой при нынешнем руководстве только два варианта: стать вассалом в правительстве EKRE или уйти в оппозицию. Однако двум этим партиям может не хватить голосов в Рийгикогу.
Сильный пропагандистский шум должен заглушить целый ряд фактов, которые не пойдут на пользу EKRE. Партия EKRE, по сути, стояла во главе правительства EKREIKE, но не смогла удержать его от развала. Весной, когда распалось правительство Партии реформ и Центристской партии, EKRE не удалось заново сформировать коалицию EKREIKE. За два года работы EKRE в правительстве партии пришлось сменить пять министров из шести, а некоторых даже несколько раз. Кто будет назначен министром, если EKRE сформирует правительство? Откуда возьмутся эти люди?