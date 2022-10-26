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СИЙМ КАЛЛАС ⟩ Мартин Хельме хочет прийти к власти, используя методы Ленина и Гитлера

Сийм Каллас
, член Рийгикогу (Партия реформ)
Мартин Хельме хочет прийти к власти, используя методы Ленина и Гитлера
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Сийм Каллас.
Сийм Каллас. Фото: Tairo Lutter
  • Партия реформ не стала бы формировать правительство с EKRE
  • EKRE хочет выйти из Европейского союза
  • Их нельзя считать консерваторами

Политическая ситуация складывается таким образом, что выбор будет стоять между двумя основными силами – Партией реформ и EKRE. Одна из этих двух партий сформирует правительство, пишет член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ).

Мы уже начали привыкать к митингам EKRE. Стандартные оскорбления и горлопанство не сумели увести внимание от довольно малочисленной и разношерстной публики, а также некомпетентности организаторов.

Вот уже почти четыре года я слежу за деятельностью политического деятеля Мартина Хельме. До этого наши пути тоже несколько раз пересекались.

Это умный и способный политик. С ним можно нормально общаться, и чисто по-человечески он приятный собеседник. С ним можно говорить, не опасаясь, что он тебя сдаст, в отличие от его отца, с которым всегда нужно быть начеку. Насколько я знаю, он держит свое слово в тех (довольно редких) случаях, когда коалиция договаривается о чем-то с оппозицией. В этом плане он разительно отличается от лидеров Центристской партии.

Но при этом он абсолютно беспринципный, в отличие от некоторых своих однопартийцев. Меня не волнует его беспринципность с точки зрения морали, но для меня это означает, что он готов на любые политические развороты и маневры, готов прибегнуть к любым методам, насколько бы аморальными они ни были. Это делает его очень опасным соперником. Членов Партии реформ обвиняют в элитарности, но в нашей политике нет никого настолько же высокомерного и элитарного, как Мартин Хельме. Но меня не это возмущает.

Жажда власти в политике – довольно распространенное явление. Вопрос в том, какие методы используются для прихода к власти.

В демократическом обществе для этого существуют конкретные процедуры.

А есть и другой путь – путь Гитлера и Ленина.

Две мысли

Мартин Хельме строит свое политическое движение, опираясь на людей, которые по тем или иным причинам недовольны своей жизнью и не хотят посмотреться в зеркало, а обвиняют в своих бедах всех остальных.

За два года работы EKRE в правительстве партии пришлось сменить пять министров из шести, а некоторых даже несколько раз. Кто будет назначен министром, если EKRE сформирует правительство?

Мартин Хельме строит свое политическое движение, опираясь на людей, которые по тем или иным причинам недовольны своей жизнью и не хотят посмотреться в зеркало, а обвиняют в своих бедах всех остальных. Недавно бывшие члены нашей партии опубликовали несколько длинных статей о плохой Партии реформ и глубинном государстве. Умные люди, чьи амбиции мы не смогли удовлетворить, потому что их самооценка была настолько завышенной, что это не нравилось окружающим. Горечь разочарования и обвинение других – прямая дорога в EKRE.

Недовольных своей жизнью людей, которые обвиняют в этом всех остальных, в Эстонской Республике, как мне кажется, довольно много – около двадцати процентов.

Метод Мартина Хельме заключается в манипулировании этим контингентом, в чем он весьма преуспел.

На следующих выборах Мартин Хельме хочет прийти к власти. Это естественная амбиция.

К власти стремимся и мы, Партия реформ.

Может, будем вместе управлять Эстонской Республикой? В сумме две наши партии с большой долей вероятности получат больше половины мест в Рийгикогу.

Если кто-то захочет разобраться в программных позициях EKRE, то может оказаться в некотором замешательстве. Словом «Программа» озаглавлены три программных документа: «Консервативный манифест», «Консервативная концепция» и «Консервативная программа». Если откинуть ругательства в адрес других, то эти документы мало чем отличаются от программ остальных партий. Но зафиксированные на бумаге программные позиции отличаются от фактических, которые EKRE объявляют на митингах, в Рийгикогу и в статьях ведущих партийных мыслителей.

А фактические позиции этой партии диаметрально противоположны нашим. Поэтому-то сотрудничество Партии реформ с EKRE полностью исключено.

Фото: Кадр из телепередачи

Самые фундаментальные отличия касаются вопросов международной политики. EKRE хочет выйти из Европейского союза, хочет спрятаться от мира. EKRE предает Украину. Оба Хельме искренне верят, что народу Эстонии будет лучше жить в качестве вассала России, а не оставаться частью западного мира, как сейчас. Но почему тридцать пять лет назад мы все вместе выбрали другой путь?

Идеал EKRE – слабый народ, который боится тьмы и света, чужаков, английского языка, геев, перемен. Мыслители EKRE ставят перед собой цель «создать национальное государство этнических эстонцев». По их логике Михаилу Лотману и Виктории Ладынской не место в парламенте национального государства этнических эстонцев. Будем надеяться, что это всего лишь политический блеф.

Гитлер говорил: войну выиграть легко, нужно только найти правильного врага.

Враг Хельме – Партия реформ и лично ее председатель Кая Каллас. Легко играть на женоненавистничестве, столь распространенном в эстонском обществе. Легко противопоставлять людей, карьера и личная жизнь которых не задалась, Партии реформ, которая символизирует более успешную, образованную и интернациональную Эстонию.

Нетрудно заметить, что Мартин Хельме хочет прийти к власти, прибегая к методам Ленина и Гитлера. Истеричные митинги, разжигание антидемократической ненависти, нападки на государственные учреждения (например, на силы обороны и медицинскую систему), провоцирование конфликтов с полицией, нападения на депутатов парламента и издевательства над ними прямо перед зданием Рийгикогу, срыв работы парламента и его высмеивание. Такими методами нужно запугать в том числе и членов своей партии. Это было и в политике Гитлера, и в политике Ленина.

В своем стремлении к власти Мартин Хельме испытывает целый ряд проблем. Маловероятно, что он сможет самостоятельно сформировать правительство. На сегодняшний день его верным союзником является Центристская партия, у которой при нынешнем руководстве только два варианта: стать вассалом в правительстве EKRE или уйти в оппозицию. Однако двум этим партиям может не хватить голосов в Рийгикогу.

Сильный пропагандистский шум должен заглушить целый ряд фактов, которые не пойдут на пользу EKRE. Партия EKRE, по сути, стояла во главе правительства EKREIKE, но не смогла удержать его от развала. Весной, когда распалось правительство Партии реформ и Центристской партии, EKRE не удалось заново сформировать коалицию EKREIKE. За два года работы EKRE в правительстве партии пришлось сменить пять министров из шести, а некоторых даже несколько раз. Кто будет назначен министром, если EKRE сформирует правительство? Откуда возьмутся эти люди?

Кая Каллас приняла в Доме Стенбока бывших премьер-министров, чтобы на традиционной встрече обсудить актуальные темы и будущее страны. На фото (слева направо) Кая Каллас и Сийм Каллас. 
Кая Каллас приняла в Доме Стенбока бывших премьер-министров, чтобы на традиционной встрече обсудить актуальные темы и будущее страны. На фото (слева направо) Кая Каллас и Сийм Каллас. Фото: Kermo Benrot

Кая Каллас приняла в Доме Стенбока бывших премьер-министров, чтобы на традиционной встрече обсудить актуальные темы и будущее страны. На фото (слева направо) Кая Каллас и Сийм Каллас. Фото: Кермо Бенрот

Какие конкретные достижения были у EKRE за время работы в правительстве? Мне приходит на память только развал пенсионной системы, удушение сельского хозяйства (путем запрета на въезд иностранной рабочей силы) и провал плохо подготовленного референдума.

Партия EKRE запятнана множеством случаев коррупции в их правительстве. Один из их идеологов, Эндель Оя, пытался получить свою долю с проектирования нового теледома. Доверенное лицо и правая рука Мартина Хельме Керсти Крахт подозревалась в коррупции. Министра сельского хозяйства Марта Ярвика пришлось уволить, потому что его советник Арумяэ был признан судом виновным в нарушении антикоррупционного закона.

Какое будущее готовит EKRE для Эстонии? Ясно одно: это уход от западного мира к – да, к чему?

В их программе есть пункты, касающиеся поддержки капитализма, которые нравятся и нам. Только вот капитализм означает свободную экономику, которая несовместима с протекционизмом и ограничением свободного передвижения рабочей силы – а именно это EKRE и пропагандирует.

Страх перед интернациональным общением приводит к таким явным странностям, как отвержение английского языка и его преследование. У них попросту нет культурной и образовательной политики, ведь еще весной они вместе с центристами были против перехода на эстонский язык обучения.

EKRE никакие не консерваторы. Их можно считать популистами и национал-социалистами, но не консерваторами. Нужно читать Эдмунда Берка.

В глобальное потепление они не верят. Неужели их дети не спрашивают, что с нами станет через 50 или 100 лет? Будет ли наводнение? Как можно этого избежать?

Если лидер партии в политике слишком близок к членам своей семьи, то для него это проблема. Неужели для управления EKRE не нашлось кого-то другого, а не члена собственной семьи? А отец, некомпетентность которого регулярно радует противников EKRE, является вице-председателем партии. И Мооника Хельме – вице-председатель фракции. Опора на членов семьи в политическом руководстве – это среднеазиатская модель.

Кстати, EKRE – никакие не консерваторы. Их можно считать популистами и национал-социалистами, но не консерваторами. Нужно читать Эдмунда Берка.

Политическая ситуация складывается таким образом, что выбор будет стоять между двумя основными силами – Партией реформ и EKRE. Одна из этих двух партий сформирует правительство. Правительство, в которое не входит ни Партия реформ, ни EKRE, невозможно. Третьего не дано. Наше противостояние беспрецедентно. Настолько острого противостояния в эстонской политике никогда еще не было.

И избиратель сделает свой выбор.

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