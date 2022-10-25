Успешное развитие Эстонии как страны и общества также зависит от того, насколько сильным будет местный бизнес – об этом президент Алар Карис сказал во вторник после встречи с руководителями местных самоуправлений Ляэне-Вирумаа и руководством предприятия по производству древесной массы «Estonian Cell». Об этом BNS сообщила канцелярия президента.
Карис: Эстония должна выстоять даже после нынешнего комплексного кризиса
«Для меня было бы драматическим сценарием, если бы эстонские компании столкнулись с трудностями и остановились или прекратили бы свою деятельность. Даже после нынешнего комплексного кризиса Эстония должна выстоять», – сказал глава государства.
«В интересах международной конкурентоспособности нужно время от времени выплачивать компаниям субсидии, но в долгосрочной перспективе бизнес должен строиться на конкуренции», – сказал глава государства. «В настоящее время это не решение – приостановить или остановить производство из-за инфляции, вызванной высокими ценами на энергоносители, потому что, когда компании закрывают свои двери, стране приходится иметь дело уже с социально-экономическим кризисом».
Говоря о возможной поддержке со стороны государства, руководители компании Eesti Cell привели в пример Германию, где прямые субсидии предназначены для компаний, чтобы помочи им пережить энергетический кризис. Предприятие потребляет 2,5 процента всей потребляемой в Эстонии электроэнергии.
На встрече с главами местных органов власти также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей зиме и выхода из кризиса, вызванного резким ростом цен на энергоносители. «Человек, нуждающийся в помощи, сначала обращается к местному самоуправлению, однако помочь может только тот, кто сам справляется с трудностями», – сказал президент Карис.
Глава государства признал, что государство приходит на помощь органам местного самоуправления в покрытии расходов на электроэнергию и общие расходы на содержание, а также в поддержке военных беженцев, но в условиях инфляции оно может не покрыть все потребности.
Руководители местных самоуправлений также упомянули о необходимости увеличения доходной базы волостей-городов для самостоятельного выхода из кризиса. По их словам, многие из местных органов власти давно высказывали тревогу по этому поводу. Например, требуется больше денег на ремонт и содержание местных дорог. «Приезжайте жить в деревню, тогда вы увидите, что такое настоящая жизнь!» – обратились руководители муниципалитета к лицам, принимающим решения.
Во вторник глава государства также посетил Арбавереский исследовательский центр Геологической службы Эстонии, Раквереский спортивный центр и встретился с членами Высуского добровольного пожарного общества в Ляэне-Вирумаа. В среду президент ознакомится с работой компании по производству и розничной торговле продуктами питания OG Elektra и фермы по выращиванию фруктов Varisoo. В начальной школе Ухтна по инициативе президента Кариса будет проведена дискуссия на тему молодежи, бросающей учебу в школе.