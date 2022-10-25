Карис: Эстония должна выстоять даже после нынешнего комплексного кризиса

«Для меня было бы драматическим сценарием, если бы эстонские компании столкнулись с трудностями и остановились или прекратили бы свою деятельность. Даже после нынешнего комплексного кризиса Эстония должна выстоять», – сказал глава государства.

«В интересах международной конкурентоспособности нужно время от времени выплачивать компаниям субсидии, но в долгосрочной перспективе бизнес должен строиться на конкуренции», – сказал глава государства. «В настоящее время это не решение – приостановить или остановить производство из-за инфляции, вызванной высокими ценами на энергоносители, потому что, когда компании закрывают свои двери, стране приходится иметь дело уже с социально-экономическим кризисом».

Говоря о возможной поддержке со стороны государства, руководители компании Eesti Cell привели в пример Германию, где прямые субсидии предназначены для компаний, чтобы помочи им пережить энергетический кризис. Предприятие потребляет 2,5 процента всей потребляемой в Эстонии электроэнергии.

На встрече с главами местных органов власти также обсуждались вопросы подготовки к предстоящей зиме и выхода из кризиса, вызванного резким ростом цен на энергоносители. «Человек, нуждающийся в помощи, сначала обращается к местному самоуправлению, однако помочь может только тот, кто сам справляется с трудностями», – сказал президент Карис.