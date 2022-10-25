Больничная касса инвестирует три миллиона для оценки медуслуг в Эстонии

По ее словам, целью инновационного пособия является получение научно обоснованной информации для принятия решений о финансировании здравоохранения, что позволит быстрее донести до людей новые полезные услуги.

Круус пояснил, что для финансирования медицинских услуг Больничной кассе необходима информация, которая подтвердит, что решение обеспечит обещанную пользу для здоровья, что оно будет удобно в использовании и создаваемая им добавленная стоимость превысит дополнительные затраты, а также необходимо удостовериться, что решение позволит помочь пациентам лучше, чем это было сделано до сих пор.

К сожалению, данных об инновационных услугах здравоохранения, включая медицинские технологии, недостаточно, чтобы оценить их потенциальную рентабельность и пользу для здоровья.

Сбор такой информации является обязанностью производителя, указала Круус, но на рынке недостаточно мер поддержки для этого, из-за чего внедрение многих новых медицинских технологий является сложным процессом.

«Из первых образцов проектов дистанционных медицинских услуг мы видим, какую дополнительную ценность дает применение современных технологий в виде экономии времени пациента и медицинского работника или улучшения результатов лечения. Например, цифровое решение для предварительного визита позволяет человеку, обратившемуся к семейному врачу, получить ответ в среднем в течение 2,5 часов. Результаты проекта дистанционного мониторинга псориаза также показывают, что сопутствующие заболевания выявляются раньше и улучшается взаимодействие между уровнями лечения», — пояснила руководитель проекта отдела развития фонда здоровья.