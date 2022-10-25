Россия внесла в черный список поставщиков вооружений Киеву из ЕС

Россия расширила список представителей стран – членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в российском МИДе.

В перечень, среди прочих, включены «представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции» Украине. «Ограничения также распространены на отдельных депутатов» Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве заявляют, что меры – ответ на санкции ЕС от 6 октября, а также на принятие ПАСЕ резолюции 13 октября.

Восьмой пакет санкций ЕС

В Евросоюзе 6 октября утвердили восьмой пакет санкций в отношении России в ответ на ее войну в Украине.

Новые меры сохраняют запрет на транспортировку российской нефти с декабря 2022 года и нефтепродуктов российского происхождения (с февраля 2023 года) в третьи страны, а также предоставление связанных с ней финансовых и иных услуг. Кроме того, вводится потолок цен на российскую нефть: если нефть и нефтепродукты из РФ куплены дешевле установленной цены, европейским операторам разрешено перевозить ее.

В восьмой пакет также вошел запрет на импорт из России товаров на общую сумму в 7 миллиардов евро, в том числе – на ввоз из РФ готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, некоторых химикатов, одежды, кожи, керамики и ювелирных изделий.