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Директора Кренгольмской гимназии уволили со дня

rus.postimees.ee
Директора Кренгольмской гимназии уволили со дня
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Ирина Янович.
Ирина Янович. Фото: Eero Vabamägi

Городская управа Нарвы со дня уволила директора Кренгольмской гимназии, оппозиционного политика Ирину Янович.

Причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра, сообщила во вторник «Актуальная камера».

«С момента начала проверки в школе ее результаты ни разу не обсуждались ни со стороны руководителя отдела культуры, ни со стороны мэра Нарвы», – рассказала экс-директор Кренгольмской гимназии и депутат Нарвского горсобрания Ирина Янович.

По ее словам, у нее есть два диплома о высшем образовании, также с этого года она обучается в магистратуре Нарвского колледжа Тартуского университета. Министерство образования, со слов чиновников, отказалось продлевать предписание.

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