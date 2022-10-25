Директора Кренгольмской гимназии уволили со дня

Причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра, сообщила во вторник «Актуальная камера».

«С момента начала проверки в школе ее результаты ни разу не обсуждались ни со стороны руководителя отдела культуры, ни со стороны мэра Нарвы», – рассказала экс-директор Кренгольмской гимназии и депутат Нарвского горсобрания Ирина Янович.