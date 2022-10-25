Городская управа Нарвы со дня уволила директора Кренгольмской гимназии, оппозиционного политика Ирину Янович.
Директора Кренгольмской гимназии уволили со дня
Директора Кренгольмской гимназии уволили со дня
Причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра, сообщила во вторник «Актуальная камера».
«С момента начала проверки в школе ее результаты ни разу не обсуждались ни со стороны руководителя отдела культуры, ни со стороны мэра Нарвы», – рассказала экс-директор Кренгольмской гимназии и депутат Нарвского горсобрания Ирина Янович.
По ее словам, у нее есть два диплома о высшем образовании, также с этого года она обучается в магистратуре Нарвского колледжа Тартуского университета. Министерство образования, со слов чиновников, отказалось продлевать предписание.
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