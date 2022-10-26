Спасатель: нужно уметь продержаться без света целую неделю

– Существуют ли такие электрогенераторы, которые можно купить, установить, обеспечив светом многоэтажку и или даже целый жилой островок из пяти–десяти домов?

– Существует огромный выбор генераторов – от мини-моделей до агрегатов внушительных размеров, требующих отдельных помещений. Перед покупкой нужно четко оценить, для чего покупается такой генератор, что к нему нужно подключить – канализацию и другие жизненно важные услуги.

К генератору точно не нужно подключать сразу все электроприборы. Это неразумно!

Важно обеспечить в доме тепло, возможность приготовить еду и исправность канализации.

– Предположим, что жилец не смог договориться с товариществом и хочет сам установить в квартире электрогенератор. Возможно ли это?

– Возможно. Если квартирное товарищество отказывается от использования общего генератора, жильцу придется согласовать установку мини-генератора. Это необходимо, поскольку генератор работает от жидкого топлива – тут появятся выхлопные газы и шум, которые могут мешать соседям.

Кроме того, нужно подготовить специальное место, чтобы рядом не было легко воспламеняемых предметов, а выхлопные газы свободно выходили на улицу и не мешали соседям.

– Чем чревато то, что многоквартирный дом останется на семь дней без электричества? Основные риски?

– Холод и голод. Нужно приложить все усилия, чтобы этого избежать. Следует продумать, как удовлетворить основные физиологические потребности человека.

– Ответственность за все это лежит на товариществе?