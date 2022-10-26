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Спасатель: нужно уметь продержаться без света целую неделю

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Спасатель: нужно уметь продержаться без света целую неделю
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  • Задумайтесь об установке генераторов!
  • Важно минимизировать энергопотребление
  • Человеку нужно по три литра воды на день

Что делать, если пропало электричество? Подготовлено ли население к этой ситуации? Как застраховаться от рисков электроперебоев? Что предпринимают квартирные товарищества и частные лица?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель спасательной команды Ласнамяэ Павел Куликов.

Выдержки из беседы:

– Население морально готовят к возможным отключениям электричества. За какими консультациями к вам уже сейчас обращаются квартирные товарищества и жители Ласнамяэ?

– Мы советуем людям запасаться едой и медикаментами на случай энергопроисшествий.

Спасатели готовят людей к тому, чтобы они могли продержаться самостоятельно, без посторонней помощи минимум семь дней – целую неделю.

– И как вы себе это представляете? Отключение света может повлечь за собой отключение тепла и воды, которая подается на верхние этажи электронасосами…

– Сейчас в самый раз задуматься, как можно продержаться семь дней в квартирах и частных домах. Стоит оценить, из чего можно получить электричество.

Возможно, следует приобрести электрогенератор, установить на крышу солнечные панели.

Такие вопросы можно задать квартирному товариществу или представителям местных самоуправлений.

Если нет электричества, еду можно приготовить и с помощью походных газовых горелок.

Уже сейчас нужно свести потребление электричества к минимуму.

Необходимо продумать, без чего в доме нельзя обойтись; проверить, зависит ли отвод и подача воды (канализация) от электричества – во всех домах это устроено по-разному.

– Как отнеслись квартирные товарищества к предложению закупать электрогенераторы? Наверняка, скептически?

– У всех возникает вопрос, откуда брать деньги, почему нас готовят к войне и т.д. Подчеркну, что никто буквально не готовит людей к войне, но нужно задуматься о том, что случится, если…

– Существуют ли такие электрогенераторы, которые можно купить, установить, обеспечив светом многоэтажку и или даже целый жилой островок из пяти–десяти домов?

– Существует огромный выбор генераторов – от мини-моделей до агрегатов внушительных размеров, требующих отдельных помещений. Перед покупкой нужно четко оценить, для чего покупается такой генератор, что к нему нужно подключить – канализацию и другие жизненно важные услуги.

К генератору точно не нужно подключать сразу все электроприборы. Это неразумно!

Важно обеспечить в доме тепло, возможность приготовить еду и исправность канализации.

– Предположим, что жилец не смог договориться с товариществом и хочет сам установить в квартире электрогенератор. Возможно ли это?

– Возможно. Если квартирное товарищество отказывается от использования общего генератора, жильцу придется согласовать установку мини-генератора. Это необходимо, поскольку генератор работает от жидкого топлива – тут появятся выхлопные газы и шум, которые могут мешать соседям.

Кроме того, нужно подготовить специальное место, чтобы рядом не было легко воспламеняемых предметов, а выхлопные газы свободно выходили на улицу и не мешали соседям.

– Чем чревато то, что многоквартирный дом останется на семь дней без электричества? Основные риски?

– Холод и голод. Нужно приложить все усилия, чтобы этого избежать. Следует продумать, как удовлетворить основные физиологические потребности человека.

– Ответственность за все это лежит на товариществе?

– Нет, на самом человеке. Он должен суметь обеспечить себя всем необходимым. Государство обеспечивает бесперебойное функционирование жизненно важных услуг – будь то топливо, продукты в магазинах, наличные, банковские услуги. Местные самоуправления обязаны следить за порядком на дорогах и помогать обеспечивать дома теплом, поддерживать в рабочем состоянии канализацию.

– Как справляться с отсутствием света и воды тем, кто живет на верхних этажах? Предположим, что лифт не работает, вода не доходит…

– Как правило, местные самоуправления обеспечивают народ водой в перевозных бочках. Согласен, что пожилому человеку спуститься за водой будет сложно.

Мы советуем людям запастить водой из расчета три литра на человека в день: два литра на приготовление еды и один – на гигиену.

Минимально необходимое количество воды нужно иметь дома всегда.

– Как быть, когда света нет во всем доме, квартале, районе?

– Открыть брошюрку «Ole valmis! / Будь готов!». Без всяких шуток и иронии говорю, что люди найдут в ней все ответы на свои вопросы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: зимой без электричества – все ли под контролем у спасателей? /  Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: зимой без электричества – все ли под контролем у спасателей? /  Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Sander Ilvest
  • Насколько озабочены квартирные товарищества проблемой установки электрогенераторов?
  • Чем чревато отключение многоквартирного дома от электричества на сутки-двое?
  • Как справляться с отсутствием света и воды жителям верхних этажей?
  • Реально ли подружить верхние этажи с нижними?
  • Как действовать, когда света нет во всем доме, квартале, районе?
  • Чем пополнить запасы на черный день?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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