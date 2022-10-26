Спасатель: нужно уметь продержаться без света целую неделю

– Существуют ли такие электрогенераторы, которые можно купить, установить, обеспечив светом многоэтажку и или даже целый жилой островок из пяти–десяти домов?
– Существует огромный выбор генераторов – от мини-моделей до агрегатов внушительных размеров, требующих отдельных помещений. Перед покупкой нужно четко оценить, для чего покупается такой генератор, что к нему нужно подключить – канализацию и другие жизненно важные услуги.
К генератору точно не нужно подключать сразу все электроприборы. Это неразумно!
Важно обеспечить в доме тепло, возможность приготовить еду и исправность канализации.
– Предположим, что жилец не смог договориться с товариществом и хочет сам установить в квартире электрогенератор. Возможно ли это?
– Возможно. Если квартирное товарищество отказывается от использования общего генератора, жильцу придется согласовать установку мини-генератора. Это необходимо, поскольку генератор работает от жидкого топлива – тут появятся выхлопные газы и шум, которые могут мешать соседям.
Кроме того, нужно подготовить специальное место, чтобы рядом не было легко воспламеняемых предметов, а выхлопные газы свободно выходили на улицу и не мешали соседям.
– Чем чревато то, что многоквартирный дом останется на семь дней без электричества? Основные риски?
– Холод и голод. Нужно приложить все усилия, чтобы этого избежать. Следует продумать, как удовлетворить основные физиологические потребности человека.
– Ответственность за все это лежит на товариществе?
– Нет, на самом человеке. Он должен суметь обеспечить себя всем необходимым. Государство обеспечивает бесперебойное функционирование жизненно важных услуг – будь то топливо, продукты в магазинах, наличные, банковские услуги. Местные самоуправления обязаны следить за порядком на дорогах и помогать обеспечивать дома теплом, поддерживать в рабочем состоянии канализацию.