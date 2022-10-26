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Студия Postimees: зимой без электричества – все ли под контролем у спасателей?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: зимой без электричества – все ли под контролем у спасателей?
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Что делать, если пропало электричество? Подготовлено ли население к этой ситуации? Как застраховаться от рисков электроперебоев? Что предпринимают квартирные товарищества и частные лица?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире начальник спасательной команды Ласнамяэ Павел Куликов. Смотрите интервью в 13:00!

  • Насколько озабочены квартирные товарищества проблемой установки электрогенераторов?
  • Чем чревато отключение многоквартирного дома от электричества на сутки-двое?
  • Как справляться с отсутствием света и воды жителям верхних этажей?
  • Реально ли подружить верхние этажи с нижними?
  • Как действовать, когда света нет во всем доме, квартале, районе?
  • Чем пополнить запасы на черный день?
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