Что делать, если пропало электричество? Подготовлено ли население к этой ситуации? Как застраховаться от рисков электроперебоев? Что предпринимают квартирные товарищества и частные лица?
Студия Postimees: зимой без электричества – все ли под контролем у спасателей?
13:00
Студия Postimees: зимой без электричества – все ли под контролем у спасателей?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире начальник спасательной команды Ласнамяэ Павел Куликов. Смотрите интервью в 13:00!
- Насколько озабочены квартирные товарищества проблемой установки электрогенераторов?
- Чем чревато отключение многоквартирного дома от электричества на сутки-двое?
- Как справляться с отсутствием света и воды жителям верхних этажей?
- Реально ли подружить верхние этажи с нижними?
- Как действовать, когда света нет во всем доме, квартале, районе?
- Чем пополнить запасы на черный день?
Ключевые слова