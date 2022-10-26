В Раквере пожар унес жизнь человека

Согласно первоначальным данным, в доме мог находиться человек. Первыми на место происшествия прибыли спасатели из раквереской спасательной команды, которые сразу же приступили к тушению пожара. Пострадавшего человека вынесли из здания и передали скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

В спасательных работах участвовали спасательные команды из Раквере, Кунда и Тапа, а также добровольные спасатели из Кадрина. Работы по тушению завершили в 22:04.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего производства.