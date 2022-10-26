Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит вопросы, связанные с компенсациями по больничным листам.
Выплаты по больничному листу: правительство хочет вернуться к прежней схеме, спецкомиссия Рийгикогу против
Председатель специальной комиссии Тынис Мёльдер сказал, что в прошлом и в этом году компенсации по больничному листу выплачивались со второго дня болезни, но правительство не планирует продлевать сроки действия соответствующего положения на следующий год. «Мы перенесли начало выплаты компенсации на более ранний срок, чтобы люди не шли на работу больными. Если мы откажемся от действующего порядка, то, с большой вероятностью, на работу будет выходить больше больных людей, боящихся потерять существенную часть своих доходов. Но человек, вышедший на работу заболевшим, оказывает медвежью услугу как себе, так и коллегам, – подчеркнул председатель комиссии. – Мы хотим понять, почему правительство не хочет продлевать действующие положения, какое положительное влияние по его мнению это может оказать на государственный бюджет и может ли эта возможная экономия перевесить опасность, которую это решение представляет для здоровья населения».
Порядок выплаты компенсаций по больничному листу был временно изменен в 2021 году, чтобы сократить риски выхода людей на работу с симптомами заболевания, и, тем самым, ограничить распространение COVID-19. Согласно действующему временному порядку, первый день больничного – это личная ответственность работника, со второго по пятый – ответственность работодателя, начиная с шестого дня – ответственность Больничной кассы.
Если сроки действия этого положения продлены не будут, с января 2023 года начнет действовать привычный порядок компенсаций. В этом случае первые три дня болезни не оплачиваются; работодатель может оплатить их по собственному желанию. Компенсацию с четвертого по восьмой день болезни выплачивает работодатель (в размере 70 процентов от средней месячной заработной платы работника); с девятого дня компенсацию начинает выплачивать Больничная касса.
На заседание приглашены министр здоровья и труда Пеэп Петерсон, председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, представители Министерства финансов и Государственного контроля. Открытое заседание комиссии начнется в 9:00. Трансляцию можно посмотреть в интернете.