Выплаты по больничному листу: правительство хочет вернуться к прежней схеме, спецкомиссия Рийгикогу против

Председатель специальной комиссии Тынис Мёльдер сказал, что в прошлом и в этом году компенсации по больничному листу выплачивались со второго дня болезни, но правительство не планирует продлевать сроки действия соответствующего положения на следующий год. «Мы перенесли начало выплаты компенсации на более ранний срок, чтобы люди не шли на работу больными. Если мы откажемся от действующего порядка, то, с большой вероятностью, на работу будет выходить больше больных людей, боящихся потерять существенную часть своих доходов. Но человек, вышедший на работу заболевшим, оказывает медвежью услугу как себе, так и коллегам, – подчеркнул председатель комиссии. – Мы хотим понять, почему правительство не хочет продлевать действующие положения, какое положительное влияние по его мнению это может оказать на государственный бюджет и может ли эта возможная экономия перевесить опасность, которую это решение представляет для здоровья населения».