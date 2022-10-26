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На чемпионате мира по стрельбе Пеэтер Олеск завоевал бронзу

rus.postimees.ee
На чемпионате мира по стрельбе Пеэтер Олеск завоевал бронзу
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Пеэтер Олеск.
Пеэтер Олеск. Фото: Foto: Risto Aarrekivi, Eesti Laskurliit

На чемпионате мира по стрельбе, который проходил в Каире, наша страна открыла медальный зачет. Наш стрелок Пеэтер Олеск завоевал бронзовую медаль в стрельбе из стандартного пистолета.

После первой половины соревнований (стрельба по неподвижной мишени) Пеэтер Олеск занял 8-е место. Как и на чемпионате Европы этого года, на котором Олеск также завоевал бронзу, он занял третье место в серии с появляющимися мишенями.

Чемпионом мира стал немец Кристиан Райц (588 баллов), серебро у Руслана Лунева (Азербайджан, 584, 24 икса), бронза у Пеэтера Олеска, который также набрал 584 балла, но иксов оказалось на три меньше, чем у Лунева.

На чемпионате выступали еще двое представителей Эстонии. Рауль Эрк занял 24-е место (568 баллов), Фред Раукас 27-е (566 баллов).

Среди женщин в дисциплине 3х20 с 300 м Анжела Воронова заняла 12-е место (573 балла), Людмила Корчагина (571 балл) 15-е место, Карина Коткас (560 баллов) – 19-е.

Чемпионкой мира, набрав 588 баллов, стала Жанетт Хегг Дустаг (Норвегия).

В командном зачете женская сборная Эстонии заняла пятое место, набрав 1704 балла.

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