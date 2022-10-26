Коллектив Кренгольмской гимназии возмущен увольнением директора

«Неугоден = уволен! Коллектив Кренгольмской гимназии в шоке! Ирина Янович уволена со дня с должности директора. Никаких объяснений и комментариев от вышестоящих инстанций коллектив не получил, – сказано в публикации на странице школы в Facebook. – Сказать, что коллектив испытал шок, – это ничего не сказать. Не хватает слов и эмоций. Что произошло? Как? Почему? Никто из нас не знает ответов на эти вопросы. Кто за этим стоит? Можно догадаться!»

«Кому-то очень не нравится, что в гимназии до сегодняшнего дня все было спокойно. Удивительно, что директора, владеющего эстонским языком на уровне С1, с двумя высшими педагогическими образованиями, имеющую многолетний опыт административной работы, сумевшую в трудное время сплотить коллектив и успешно руководящую гимназией до сегодняшнего дня, уволили по причинам, которые никакого отношения к образованию не имеют», – отмечает педагогический коллектив в том же посте.

Как вчера сообщала «Актуальная камера», причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра.