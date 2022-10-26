Ср, 26.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Коллектив Кренгольмской гимназии возмущен увольнением директора

rus.postimees.ee
Коллектив Кренгольмской гимназии возмущен увольнением директора
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нарвская Кренгольмская гимназия.
Нарвская Кренгольмская гимназия. Фото: Narva Kreenholmi Gümnaasium

На своей странице в Facebook коллектив Кренгольмской гимназии выразил недовольство решением городской управы Нарвы уволить директора школы, оппозиционного политика Ирину Янович.

«Неугоден = уволен! Коллектив Кренгольмской гимназии в шоке! Ирина Янович уволена со дня с должности директора. Никаких объяснений и комментариев от вышестоящих инстанций коллектив не получил, – сказано в публикации на странице школы в Facebook. – Сказать, что коллектив испытал шок, – это ничего не сказать. Не хватает слов и эмоций. Что произошло? Как? Почему? Никто из нас не знает ответов на эти вопросы. Кто за этим стоит? Можно догадаться!»

«Кому-то очень не нравится, что в гимназии до сегодняшнего дня все было спокойно. Удивительно, что директора, владеющего эстонским языком на уровне С1, с двумя высшими педагогическими образованиями, имеющую многолетний опыт административной работы, сумевшую в трудное время сплотить коллектив и успешно руководящую гимназией до сегодняшнего дня, уволили по причинам, которые никакого отношения к образованию не имеют», – отмечает педагогический коллектив в том же посте.

Как вчера сообщала «Актуальная камера», причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра.

О несправедливости принятого Нарвской горуправой решения на своей странице в Facebook написала также депутат Европарламента Яна Тоом.

Ключевые слова
Наверх