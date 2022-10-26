Рейтинг Партии реформ вырос, а центристы теряют популярность

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят НКО «Институт общественных исследований» и Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 33,1 процента обладающих правом голоса граждан, Консервативную народную партию (EKRE) 27,3 процента, а Центристскую партию 13,2 процента.

Популярность лидирующей Партии реформ за три последние недели выросла на 1,4 процентных пункта, за последние четыре недели ее рейтинг вырос на 3,1 процентных пункта, и дистанция между двумя самыми популярными партиями составляет 5,8 процентных пункта.

За последние четыре недели рейтинг занимающей третье место Центристской партии снизился на 3,1 процентных пункта – до самого низкого с начала проведения опроса социологами Norstat уровня.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (9 процентов), «Отечество» (7,6 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,5 процента.