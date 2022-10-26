Пярнуский «Садам» проиграл в Еврокубке FIBA второй матч подряд

Гости выиграли первую четверть и были впереди на шесть очков в начале второй, но затем хозяева прибавили, особенно мощно выступив после большого перерыва. А пярнусцы, напротив, много ошибались, совершив за матч 20 потерь мяча.

После трех туров «Садам», у которого одна победа и два поражения, занимает третье место в таблице; лидируют «Олимпик» и голландский «Ден Бош», у которых по две победы и одному поражению, а португальский «Порту», у которого одна победа в трех турах, уступает пярнусцам по личным встречам, замыкая турнирную таблицу.