Чемпион Эстонии по баскетболу выступающий в группе С пярнуский «Садам» в третьем туре накануне вечером на выезде встретился со швейцарским клубом «Фрайбург Олимпик» и уступил со счетом 64:82, сообщает Rus.err.
Пярнуский «Садам» проиграл в Еврокубке FIBA второй матч подряд
Пярнуский «Садам» проиграл в Еврокубке FIBA второй матч подряд
Гости выиграли первую четверть и были впереди на шесть очков в начале второй, но затем хозяева прибавили, особенно мощно выступив после большого перерыва. А пярнусцы, напротив, много ошибались, совершив за матч 20 потерь мяча.
Самым результативным игроком встречи стал представитель «Садама» Михкель Кирвес, набравший 20 очков.
После трех туров «Садам», у которого одна победа и два поражения, занимает третье место в таблице; лидируют «Олимпик» и голландский «Ден Бош», у которых по две победы и одному поражению, а португальский «Порту», у которого одна победа в трех турах, уступает пярнусцам по личным встречам, замыкая турнирную таблицу.
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