Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) стал боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает zn.ua.
Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации
Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации
Украинец посетил ежегодную конвенцию WBO и получил портрет, на котором изображен с флагом и чемпионским поясом.
В этом году Александр Усик провел всего один бой, в котором 20 августа раздельным решением судей победил в реванше британца Энтони Джошуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, а также завоевал пояс The Ring.
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