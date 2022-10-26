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Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации

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Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации
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Александр Усик.
Александр Усик. Фото: ANDREW COULDRIDGE

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) стал боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает zn.ua

Украинец посетил ежегодную конвенцию WBO и получил портрет, на котором изображен с флагом и чемпионским поясом.

В этом году Александр Усик провел всего один бой, в котором 20 августа раздельным решением судей победил в реванше британца Энтони Джошуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, а также завоевал пояс The Ring.

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