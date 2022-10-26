Усик признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации

Украинец посетил ежегодную конвенцию WBO и получил портрет, на котором изображен с флагом и чемпионским поясом.

В этом году Александр Усик провел всего один бой, в котором 20 августа раздельным решением судей победил в реванше британца Энтони Джошуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, а также завоевал пояс The Ring.