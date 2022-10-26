МИД Эстонии призывает писать письма политзаключенным Беларуси

«После президентских выборов, результаты которых до сих пор не признаны на международном уровне, под руководством Лукашенко смолкли гражданское общество, СМИ, политическая оппозиция и профсоюзы Беларуси. Белорусов лишили свободы слова и права на мирные собрания. Всех, кто осмелился высказать мнение, не устраивающее правительство, посадили в тюрьму», – сказал канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.

Во время пыток и психологического террора за колючей проволокой политзаключенные не имеют связи с внешним миром. Единственная форма общения – почтовые письма. «Жители Эстонии помнят, каково жить при таком режиме. Призываем жителей Эстонии написать письмо политзаключенному Беларуси, чтобы он знал: он не один. Мы видим и замечаем то, что происходит, и все будет в порядке. Они не одиноки в своих усилиях», – сказал Всевиов.

Среди политзаключенных, например, собиравшийся баллотироваться на президентских выборах 2020 года Виктор Бабарико, руководитель его избирательной кампании Мария Колесникова, Игорь Лосик из Радио «Свобода» и 20-летний студент Артем Боярский. По словам Всевиова, причины лишения свободы настолько абсурдны, что в них порой трудно поверить. «К сожалению, людей задерживают и за выражение мнения в социальных сетях и за то, что они наклеивают белый лист бумаги на окно, и за независимую журналистику», – добавил Всевиов.

Власти Беларуси проводят рейды в помещениях НКО и домах правозащитников, а также своевольные аресты и задержания. Власти обвиняют правозащитников в экстремизме, уклонении от уплаты налогов, нарушении общественного порядка, участии в организациях у которых нет одобрения правительства, оскорблении должностных лиц и государственной измене. По состоянию на август 2020 года не менее 370 организаций закрылись, чтобы избежать возможного уголовного преследования. Власти прекратили деятельность более 634 организаций, в том числе почти всех действующих в стране правозащитных организаций.

Также почти все независимые медиа закрыты и заклеймены как экстремистские движения. Независимым журналистам пришлось бежать за границу для продолжения своей работы. Также были закрыты сотни каналов в социальных сетях и блогов.

Политические заключенные содержатся в холодных, переполненных и грязных камерах. У них минимум еды, воды, времени на сон и возможности для личной гигиены. Лишение свободы сопровождается психическими и физическими пытками, не говоря уже об отсутствии медицинской помощи. Избиения, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение – рутина, чтобы заставить политических заключенных принять безосновательные обвинения.