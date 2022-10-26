Два года назад, после президентских выборов в Беларуси обострилось нарушения прав человека. На сегодняшний день режим Лукашенко насчитывает более 1300 политзаключенных, большинство из которых были заключены в тюрьму в последние два года.
МИД Эстонии призывает писать письма политзаключенным Беларуси
«После президентских выборов, результаты которых до сих пор не признаны на международном уровне, под руководством Лукашенко смолкли гражданское общество, СМИ, политическая оппозиция и профсоюзы Беларуси. Белорусов лишили свободы слова и права на мирные собрания. Всех, кто осмелился высказать мнение, не устраивающее правительство, посадили в тюрьму», – сказал канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.
Во время пыток и психологического террора за колючей проволокой политзаключенные не имеют связи с внешним миром. Единственная форма общения – почтовые письма. «Жители Эстонии помнят, каково жить при таком режиме. Призываем жителей Эстонии написать письмо политзаключенному Беларуси, чтобы он знал: он не один. Мы видим и замечаем то, что происходит, и все будет в порядке. Они не одиноки в своих усилиях», – сказал Всевиов.
Среди политзаключенных, например, собиравшийся баллотироваться на президентских выборах 2020 года Виктор Бабарико, руководитель его избирательной кампании Мария Колесникова, Игорь Лосик из Радио «Свобода» и 20-летний студент Артем Боярский. По словам Всевиова, причины лишения свободы настолько абсурдны, что в них порой трудно поверить. «К сожалению, людей задерживают и за выражение мнения в социальных сетях и за то, что они наклеивают белый лист бумаги на окно, и за независимую журналистику», – добавил Всевиов.
Власти Беларуси проводят рейды в помещениях НКО и домах правозащитников, а также своевольные аресты и задержания. Власти обвиняют правозащитников в экстремизме, уклонении от уплаты налогов, нарушении общественного порядка, участии в организациях у которых нет одобрения правительства, оскорблении должностных лиц и государственной измене. По состоянию на август 2020 года не менее 370 организаций закрылись, чтобы избежать возможного уголовного преследования. Власти прекратили деятельность более 634 организаций, в том числе почти всех действующих в стране правозащитных организаций.
Также почти все независимые медиа закрыты и заклеймены как экстремистские движения. Независимым журналистам пришлось бежать за границу для продолжения своей работы. Также были закрыты сотни каналов в социальных сетях и блогов.
Политические заключенные содержатся в холодных, переполненных и грязных камерах. У них минимум еды, воды, времени на сон и возможности для личной гигиены. Лишение свободы сопровождается психическими и физическими пытками, не говоря уже об отсутствии медицинской помощи. Избиения, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение – рутина, чтобы заставить политических заключенных принять безосновательные обвинения.
Инструкцию по написанию письма политзаключенному Беларуси можно найти здесь.