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Историк ⟩ Учитель – никакой не поставщик услуг

Лаури Вахтре
Учитель – никакой не поставщик услуг
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Лаури Вахтре.
Лаури Вахтре. Фото: Andres Haabu

Времена меняются, а учителя остаются. Грустно наблюдать, как желание все разрушить под видом «новаторства» попирает основные педагогические постулаты, пишет историк Лаури Вахтре.

Вместо прежних традиций провозглашают заботливое, инклюзивное, открытое обучение. Как правило, авторитет учителя сведен в нем к нулю, а сам он превращен в «поставщика образовательных услуг». В этой ситуации король – это, конечно, клиент, то есть ученик. А точнее, его родители.

Падение престижа профессии учителя начинается не с зарплаты, а с гораздо менее очевидных вещей, о которых и надо говорить. Ядро педагогики формирует учитель, который говорит, как есть, а ученик запоминает. Болтовня о том, что учитель должен преподнести несколько истин, из которых ученик сам выберет подходящую, так и останется болтовней. Учитель должен обладать знаниями и передавать их. В том числе и знание о том, что некоторых вещей мы наверняка знать не можем или что на этот счет ведутся споры. Но не то, что любой желающий может считать Землю плоской. Авторитета у такого учителя быть не может.

Более того, после травмирующего опыта XIX века, когда педагоги с садистскими наклонностями били учеников линейкой по пальцам, мы бросились в другую крайность, когда учитель практически беззащитен перед высокомерным, жестоким и провоцирующим учеником. Хулиган, который мешает вести урок, смеется в лицо учителю: «А что ты мне можешь сделать?», да еще и сдабривает свой вопрос смачным ругательством.

Я знаю, что аплодисментов своим мнением не сорву, но считаю, что против физической агрессии нужно позволить использовать такие же физические аргументы. Это вполне педагогично и применяется с тех пор, когда люди начали друг друга учить.

Однако нервы учителям треплют не только ученики, но и школьное начальство. Для этого в рамках конкурса выбирается открытый и инклюзивный «эффективный менеджер», у которого мало преподавательского опыта, зато много умения давить на учителей, чтобы те ставили положительные оценки остолопам и лентяям. А еще лучше, когда можно обойтись вообще без оценок, потому что они травмируют учащихся. И все это делается во имя навязчивой идеи, что всех надо дотянуть до конца средней школы, «иначе они окажутся на улице». А почему кто-то должен оказаться на улице? Пусть идет на работу. Для этого можно и в закон изменения внести! Труд, как известно, облагораживает человека, в отличие от протирания штанов на задней парте.

Опыт показывает, что лучшими школами становятся те, которыми руководят директора из числа топовых педагогов. Похоже, это для кого-то новость. Хотя даже представить нельзя, чтобы ректором Тартуского университета был выбран какой-то «менеджер», а не авторитетный ученый. Школу тоже должен возглавлять человек, который для начала понимает, кто такой ученик и кто такой учитель.

Учитель обременен сотнями документов. Например, кто раньше требовал от учителей составления планов уроков? Как учитель может знать заранее, в какой момент нужно переключить передачу, в какой момент поддать газу, в какой момент притормозить, пошутить, кого-нибудь отчитать, сделать общеобразовательный экскурс? Одна половина – это план, который может быть только в голове учителя, вторая половина – вдохновение и импровизация. Это может быть даровано небесами и/или приобретено с опытом.

Пока всем будут навязывать формальное обучение под лозунгами открытости и инклюзивности, а экзамен будет считаться сданным, даже если ученик набрал один пункт, учителю будет тяжело сохранять авторитет. Учителями, как и людьми с идеальным слухом, рождается определенный процент населения. Учителей просто не хватит на усмирение всех остолопов. Мы с тоской вздыхаем: помните, насколько важным человеком «в былые времена» был учитель гимназии? А сколько детей в те времена училось в гимназиях? В разы меньше, чем сейчас. Тогда и хороших педагогов, вероятно, хватало.

Опять же я не заслужу похвалы, если скажу, что для экономии времени учеников и учителей мы должны принять, что люди не равны и нет нужды их искусственно уравнивать. Результат все равно будет иллюзорным. Обучать нужно тех, у кого есть интерес и способности, а другим давать (пусть и принудительно) какой-нибудь инструмент, с помощью которого они тоже смогут стать целостными и успешными людьми. Стоит полистать «Книгу для школьного чтения» Карла Роберта Якобсона, отражавшую уровень хорошего для своего времени общего образования.

А сейчас десять лет тратится на обучение какому-то языку, на котором к окончанию школы молодой человек и двух слов связать не может. Вместо этого можно было бы преподавать информационные технологии, введение в макроэкономику, обязательно – азы лесного хозяйства, потому что столько глупостей приходится слушать о лесе!

Профессию учителя нужно снова сделать почетной. Придется многое переоценить. А начать можно с самого элементарного – с заработной платы!

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