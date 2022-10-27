Времена меняются, а учителя остаются. Грустно наблюдать, как желание все разрушить под видом «новаторства» попирает основные педагогические постулаты, пишет историк Лаури Вахтре.
Историк ⟩ Учитель – никакой не поставщик услуг
Вместо прежних традиций провозглашают заботливое, инклюзивное, открытое обучение. Как правило, авторитет учителя сведен в нем к нулю, а сам он превращен в «поставщика образовательных услуг». В этой ситуации король – это, конечно, клиент, то есть ученик. А точнее, его родители.
Падение престижа профессии учителя начинается не с зарплаты, а с гораздо менее очевидных вещей, о которых и надо говорить. Ядро педагогики формирует учитель, который говорит, как есть, а ученик запоминает. Болтовня о том, что учитель должен преподнести несколько истин, из которых ученик сам выберет подходящую, так и останется болтовней. Учитель должен обладать знаниями и передавать их. В том числе и знание о том, что некоторых вещей мы наверняка знать не можем или что на этот счет ведутся споры. Но не то, что любой желающий может считать Землю плоской. Авторитета у такого учителя быть не может.
Более того, после травмирующего опыта XIX века, когда педагоги с садистскими наклонностями били учеников линейкой по пальцам, мы бросились в другую крайность, когда учитель практически беззащитен перед высокомерным, жестоким и провоцирующим учеником. Хулиган, который мешает вести урок, смеется в лицо учителю: «А что ты мне можешь сделать?», да еще и сдабривает свой вопрос смачным ругательством.
Я знаю, что аплодисментов своим мнением не сорву, но считаю, что против физической агрессии нужно позволить использовать такие же физические аргументы. Это вполне педагогично и применяется с тех пор, когда люди начали друг друга учить.
Однако нервы учителям треплют не только ученики, но и школьное начальство. Для этого в рамках конкурса выбирается открытый и инклюзивный «эффективный менеджер», у которого мало преподавательского опыта, зато много умения давить на учителей, чтобы те ставили положительные оценки остолопам и лентяям. А еще лучше, когда можно обойтись вообще без оценок, потому что они травмируют учащихся. И все это делается во имя навязчивой идеи, что всех надо дотянуть до конца средней школы, «иначе они окажутся на улице». А почему кто-то должен оказаться на улице? Пусть идет на работу. Для этого можно и в закон изменения внести! Труд, как известно, облагораживает человека, в отличие от протирания штанов на задней парте.
Опыт показывает, что лучшими школами становятся те, которыми руководят директора из числа топовых педагогов. Похоже, это для кого-то новость. Хотя даже представить нельзя, чтобы ректором Тартуского университета был выбран какой-то «менеджер», а не авторитетный ученый. Школу тоже должен возглавлять человек, который для начала понимает, кто такой ученик и кто такой учитель.
Учитель обременен сотнями документов. Например, кто раньше требовал от учителей составления планов уроков? Как учитель может знать заранее, в какой момент нужно переключить передачу, в какой момент поддать газу, в какой момент притормозить, пошутить, кого-нибудь отчитать, сделать общеобразовательный экскурс? Одна половина – это план, который может быть только в голове учителя, вторая половина – вдохновение и импровизация. Это может быть даровано небесами и/или приобретено с опытом.
Пока всем будут навязывать формальное обучение под лозунгами открытости и инклюзивности, а экзамен будет считаться сданным, даже если ученик набрал один пункт, учителю будет тяжело сохранять авторитет. Учителями, как и людьми с идеальным слухом, рождается определенный процент населения. Учителей просто не хватит на усмирение всех остолопов. Мы с тоской вздыхаем: помните, насколько важным человеком «в былые времена» был учитель гимназии? А сколько детей в те времена училось в гимназиях? В разы меньше, чем сейчас. Тогда и хороших педагогов, вероятно, хватало.
Опять же я не заслужу похвалы, если скажу, что для экономии времени учеников и учителей мы должны принять, что люди не равны и нет нужды их искусственно уравнивать. Результат все равно будет иллюзорным. Обучать нужно тех, у кого есть интерес и способности, а другим давать (пусть и принудительно) какой-нибудь инструмент, с помощью которого они тоже смогут стать целостными и успешными людьми. Стоит полистать «Книгу для школьного чтения» Карла Роберта Якобсона, отражавшую уровень хорошего для своего времени общего образования.
А сейчас десять лет тратится на обучение какому-то языку, на котором к окончанию школы молодой человек и двух слов связать не может. Вместо этого можно было бы преподавать информационные технологии, введение в макроэкономику, обязательно – азы лесного хозяйства, потому что столько глупостей приходится слушать о лесе!
Профессию учителя нужно снова сделать почетной. Придется многое переоценить. А начать можно с самого элементарного – с заработной платы!