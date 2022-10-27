Историк ⟩ Учитель – никакой не поставщик услуг

Однако нервы учителям треплют не только ученики, но и школьное начальство. Для этого в рамках конкурса выбирается открытый и инклюзивный «эффективный менеджер», у которого мало преподавательского опыта, зато много умения давить на учителей, чтобы те ставили положительные оценки остолопам и лентяям. А еще лучше, когда можно обойтись вообще без оценок, потому что они травмируют учащихся. И все это делается во имя навязчивой идеи, что всех надо дотянуть до конца средней школы, «иначе они окажутся на улице». А почему кто-то должен оказаться на улице? Пусть идет на работу. Для этого можно и в закон изменения внести! Труд, как известно, облагораживает человека, в отличие от протирания штанов на задней парте.