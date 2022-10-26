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Первый снег ожидается в ноябре

Александра Саарнийт
, журналист
Первый снег ожидается в ноябре
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

Ведущий синоптик Департамента окружающей среды Тайми Пальяк подтвердила, что в ближайшее время днем температура воздуха останется в плюсе. Волны холода кратковременны и лишь в некоторых случаях температура воздуха опустится ночью ниже нуля.

«В ближайший месяц Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды прогнозирует температуру на 1-3 градуса выше средней, в отдельные дни до 5-6 градусов выше средней», – сказала Пальяк. Она добавила, что порывов холодного воздуха чаще всего следует ожидать во второй половине ноября – тогда может и пойти снег.

Пальяк добавила, что по текущим данным первый снег пойдет без запозданий. По ее словам, постоянный снежный покров в восточных уездах, вероятно, установится в декабре, а немного позже и в Западной Эстонии.

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