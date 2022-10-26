Первый снег ожидается в ноябре

«В ближайший месяц Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды прогнозирует температуру на 1-3 градуса выше средней, в отдельные дни до 5-6 градусов выше средней», – сказала Пальяк. Она добавила, что порывов холодного воздуха чаще всего следует ожидать во второй половине ноября – тогда может и пойти снег.